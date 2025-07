Torna “Marte-di Jazz a Montefiore”, convivio di musica e atmosfera in piazza

Martedì 15 luglio torna “Marte-di Jazz a Montefiore”, convivio di musica e atmosfera con JaZzFeeling, in piazza della Libertà a Montefiore Conca. Da un’idea di Diego Olivieri, direttore artistico della rassegna Marte-di Jazz a Montefiore, l’Amministrazione di Montefiore Conca propone quattro emozionanti appuntamenti musicali gratuiti, il 15, 22, 29 luglio e 5 agosto, sempre di martedì, con inizio alle 21, in collaborazione con Identità Aggreganti APS. Si potrà ascoltare con gusto, dalle sedute predisposte fronte palco, nonché cenando o sorseggiando in particolare atmosfera nelle attività ristorative di Piazza della Libertà.

Apre la rassegna martedi 15 luglio Alessia Obino Trio con “Afro American Songbook”, orientato verso la purezza interpretativa e la giocosa ed estemporanea rielaborazione di famosi classici. Segue il concerto del 22 luglio “JazzBossa Journey” del Trio Torri, Tabone, Cambrini, una vivace esperienza immersiva tra il jazz e la bossa nova. Martedì 29 luglio sul palco la Soulcaster Blues Band con “Let the good times roll”, un inno allo scorrere dei bei tempi. Chiude la rassegna il 5 agosto Linda Gambino che in trio con Roberto Bachi e Gianni Gabellini, con il concerto “The Beauty in Jazz”.

Tutte le serate sono precedute alle 19:30 da una breve passeggiata spontanea ad anello, “per tutti”, della durata di un’ora circa, con la partecipazione dei volontari manutentori dei sentieri CAI di Montefiore, per ammirare la Rocca malatestiana in primo piano e la riviera adriatica sullo sfondo: un’incantevole e indimenticabile visione d’insieme, alla scoperta di aneddoti e particolarità del luogo. Identità aggreganti e bellezza.

“È sempre emozionante – dice Diego Olivieri – ritrovarsi con gli amici nella bella Montefiore, in Valconca. Questa rassegna scandisce il cuore dell’estate, in un luogo dove essere assieme ha un sapore intenso, complice l’ottimo cibo locale cui ben si associa il convivio di musica e atmosfera”.

Per informazioni 334 1547552.

«“Marte-di Jazz” non è solo una rassegna musicale, ma un modo per vivere Montefiore in tutta la sua bellezza – dichiara il Sindaco di Montefiore Conca, Filippo Sica –. In queste serate si intrecciano cultura, socialità e paesaggio: la musica jazz risuona tra le pietre antiche del borgo, accendendo la magia di Piazza della Libertà e rendendola il cuore pulsante della nostra estate. È un appuntamento che racconta la nostra identità e che vogliamo far crescere anno dopo anno, con passione e apertura, per accogliere cittadini, visitatori e appassionati in un’atmosfera unica».

Riepilogo delle date:

Marte-di 15 luglio

AFRO AMERICAN SONGBOOK

Alessia Obino Trio

Marte-di 22 luglio

BOSSAJAZZ JOURNEY

Torri, Tabone, Cambrini

Marte-di 29 luglio

LET THE GOOD TIMES ROLL

Soulcaster Blues Band

Marte-di 6 agosto

THE BEAUTY IN JAZZ,

Linda Gambino Trio