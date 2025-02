TORNA MI GUSTO SAN MARINO DALL’11 AL 18 AGOSTO AL NIDO DEL FALCO DI SAN MARINO 11° ANNO PER L’EVENTO ENOGASTRONOMICO

Torna anche quest’anno “Mi Gusto San Marino”, che ormai da 11 edizioni caratterizza e anima il Centro Storico della Repubblica più antica al mondo con diverse goloserie e specialità made in San Marino. L’evento partirà domenica 11 agosto per terminare domenica 18, nel centro storico di Città. Mi Gusto San Marino è organizzato dalla Cooperativa il Timbro in collaborazione con il San Marino Food event, grazie al supporto della Segreteria di Stato al Turismo e l’Ufficio per il Turismo.

L’evento per questa undicesima edizione si rinnova e cambia completamente location e format: si terrà infatti presso la splendida cornice del Nido del Falco e la sua incantevole Terrazza e l’iniziativa avrà un unico filo conduttore, ossia i prodotti di San Marino. Per una settimana quindi spazio alle produzioni agroalimentari sammarinesi: carne, vino, olio, miele, formaggi, pane, piadina, pasta, pizza, biscotti e altro, in programma, oltre alle “presentazioni” del lavoro delle singole “anime contadine”, anche una serie di laboratori di degustazione guidata.

Non sarà il solito Mi Gusto ma l’iniziativa vuole essere da traino per cercare di ridare valore a una location – quale il Nido del Falco – che deve necessariamente essere rivalutata; ma anche per far riscoprire ai turisti le eccellenze culinarie della nostra terra.

L’iniziativa quindi sarà tutta incentrata sull’home made in San Marino. Vi aspettiamo dall’11 al 18 agosto 2024 al Nido del Falco dalle ore 10:00 fino a sera. Durante l’iniziativa poi non mancheranno artisti di strada e musicisti per allietare le giornate. Gusto, laboratori, cibo e musica per un evento che si rinnova nel tempo, vi aspettiamo affamati a Mi Gusto San Marino.