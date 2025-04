Torna raddoppiata la tradizionale Lotteria di Natale di Banca di San Marino: 24 dicembre e 6 gennaio 2024, le 2 estrazioni per tentare la fortuna e fare del bene

Non poteva mancare a chiusura di questo 2023, il classico appuntamento con la fortuna organizzato da Banca di San Marino, impegnata ogni anno nel donare un momento di spensieratezza e condivisione in occasione delle festività.

Quest’anno, la storica Lotteria di Natale si presenta rivisitata, non tanto nella formula ma nella possibilità di una doppia vincita, in quantole estrazioni saranno 2 e in 2 diversi momenti: il 24 dicembre alle 20,20 su San Marino RTV e il 6 Gennaio alle 18,00 sulla pagina Facebook della Banca.

L’acquisto dei biglietti è già disponibile, – quest’anno a sorpresa aperto a tutti, residenti e non – , presso le filiali BSM (lun. – ven. 08.30 -13.00 e 14.30 – 16.00) e naturalmente on line sul sito www.bsm.sm , fino al 18 Dicembre. Costo di un biglietto 2 euro, con pacchetti scontati per i generosi degli acquisti multipli.

La grande novità è legata ai premi, Banca di San Marino, in un’ottica di coerenza con i valori della sostenibilità, ha voluto incentivare una sana mobilità mettendo in premio per l’estrazione dell’Epifania una E-Mtb, Mountain Bike a pedalata assistita, pur non rinunciando alla tradizione per l’estrazione di Natale, con un montepremi in denaro di 5.000 euro per i vari premi.

Ciò che a tutti dovrebbe stimolare l’acquisto rimane comunque la finalità di questa Lotteria, con il ricavato infatti si andrà a sostenere Centro anch’io, una Fondazione che opera nel campo dell’assistenza alle persone con disabilità intellettiva e che da tempo sta lavorando alprogetto “Chiavi di casa”, che aspira all’autonomia e all’indipendenza di queste persone.

E allora Buona fortuna a tutti… ricordando che se siete clienti BSM, un biglietto omaggio vi aspetta in filiale.

Info e regolamento: www.bsm.sm