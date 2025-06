Torneo di Calcio a 5 a scopo benefico del Lions Club San Marino Undistricted

Articolo quotidiani – Torneo Lions 2025

In un clima di grande sportività e inclusione e con una buona partecipazione di pubblico, domenica 8 giugno si è svolto presso lo Stadio di Acquaviva il Secondo Torneo di Calcio a 5, organizzato dal Lions Club San Marino Undistricted in collaborazione con il CONS, la FSGC e la FSSS.

Hanno preso parte alla manifestazione 10 squadre “miste”, per un totale di 80 giocatori tra ragazzi, ragazze e rappresentanti degli Special Olympics. È stato un pomeriggio all’insegna del divertimento, della condivisione e della spensieratezza.

Dopo i due gironi preliminari da cinque squadre ciascuno, si sono disputate le semifinali e le finali.

A conquistare la vittoria è stata la VLF Wolfsburg, che ha superato in finale la squadra Antincendio Special Inclusive.

Terzo posto per ASCO 35, seguita dalla Cooperativa Sociale InVolo.

Il premio per il miglior realizzatore è stato assegnato a Matteo Giardi della Cooperativa Sociale InVolo, mentre quello per il miglior portiere è andato a Massimiliano La Monaca della VLF Wolfsburg.

Il ricavato dell’evento è stato devoluto in beneficenza all’Associazione sammarinese BattiCinque, a sostegno delle numerose attività dedicate al miglioramento della qualità della vita di persone autistiche o con disturbi del neurosviluppo.

Un sentito ringraziamento va al CONS, alla Federazione Sport Speciali ed in particolare alla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, con un grazie speciale ad Andrea Zoppis per l’interessamento, la disponibilità e l’eccellente risultato ottenuto presso la UEFA Foundation for Children.

Grazie di cuore anche agli sponsor per il loro prezioso contributo: Giochi del Titano, Sit Group, TitanCoop, Codice Software Ready Pro e Agrigarden.

Il nostro augurio è che questo Torneo, grazie all’impegno e alla partecipazione di tutti, possa diventare un appuntamento fisso anche nei prossimi anni.