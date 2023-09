Torneo di Golf “Louisiana” a Coppie Miste Al Campo di Golf Pitch & Putt di San Marino. Il resoconto della Soroptimist Club

San Marino, 9 settembre 2023 – Oggi, presso il Campo di Golf Pitch & Putt di San Marino, si è tenuto un emozionante Torneo di Golf. L’evento è stato organizzato dal Soroptimist Club San Marino in collaborazione con il Golf Club San Marino e ha ricevuto il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro e lo Sport e della Segreteria di Stato per la Sanità e le Pari Opportunità.

La particolare formula del torneo, che ha permesso ad adulti e giovani, uomini e donne di gareggiare insieme, ha visto la partecipazione di ben 60 appassionati golfisti. L’evento ha attirato anche un vasto pubblico, confermando l’entusiasmo e l’interesse suscitato da questa iniziativa.

ll Torneo di Golf “Louisiana” non è stato solamente una giornata di divertimento sportivo, ma ha anche rappresentato l’opportunità preziosa di mettere in luce i progetti promossi dal Soroptimist Club San Marino nel territorio e di raccogliere proventi che saranno interamente destinati all’allestimento di una struttura di emergenza per l’accoglienza di vittime di violenza, realizzata dall’Authority Pari Opportunità nell’ambito delle proprie funzioni.

Il Torneo di Golf “Louisiana” è stato un trionfo di sport, solidarietà e divertimento e si auspica di poter condividere in futuro con il Golf Club San Marino altre iniziative simili.

Un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e che hanno reso possibile questa manifestazione e all’azienda sammarinese Fantastika Bio per il sostegno e la sensibilità dimostrata.

I golfisti che si sono contraddistinti nella competizione sono stati premiati dal Segretario di Stato per la Sanità e le Pari Opportunità, Mariella Mularoni.