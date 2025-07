Torre Pedrera, dramma in mare: muore un turista milanese di 73 anni, fatale un malore improvviso

Una tranquilla giornata di vacanza si è trasformata in tragedia ieri pomeriggio, lungo la costa riminese. Un turista 73enne originario di Milano ha perso la vita nelle acque del bagno 68/69, colto da un malore mentre si trovava in mare, a poca distanza dalla riva.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava in villeggiatura con la famiglia e stava facendo il bagno in acque basse, quando è stato improvvisamente colpito da un sospetto arresto cardiaco. I primi a intervenire sono stati i suoi familiari, supportati dal personale presente in spiaggia. È stato immediatamente lanciato l’allarme al 118, ma all’arrivo dei sanitari non c’era già più nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto alle ore 17:45.

L’episodio si è verificato attorno alle 17:30 di lunedì 7 luglio. Informato il pubblico ministero di turno, è stato disposto il trasferimento della salma all’obitorio del cimitero monumentale di Rimini, dove verrà eseguita l’ispezione cadaverica.

Un dramma che scuote la località turistica proprio nei giorni di maggiore afflusso e che riporta l’attenzione sui rischi legati alla salute, anche in situazioni apparentemente sicure come un bagno in mare calmo