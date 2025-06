Torriana festeggia fino a stasera 25 anni di gusto e musica con la “Collina dei Piaceri”

Per un quarto di secolo, la “Collina dei Piaceri” ha trasformato le strade di Torriana in un palcoscenico di eccellenze gastronomiche e atmosfere di festa. Dal 22 al 25 luglio 2025 torna l’evento simbolo dell’estate romagnola, che celebra la sua 25ª edizione con un programma ricco di grandi ritorni, talenti emergenti, produttori artigiani e un’offerta musicale capace di coinvolgere tutte le generazioni.

La festa della cucina e della musica

L’appuntamento si apre martedì 22 con la serata di anteprima “Giro giro tondo – Scorticanta musica live”, dedicata alle giovani band locali e alla cucina del Quinto Quarto di Cesenatico, accompagnata dalla birra artigianale Baladin di Piozzo. Questa anticipazione è un invito a immergersi subito nell’atmosfera conviviale che anima Torriana da 25 anni, grazie anche alla lungimiranza di Fausto e Stefania Fratti, che nel lontano 1999 hanno dato vita al format dei “cuochi da marciapiede”, portando la cucina gourmet tra la gente e ridisegnando il concetto di sagra di paese.

Chef da tutta Italia e grandi nomi

Ogni sera, da mercoledì a venerdì, dieci cuochi d’eccezione si alternano per offrire piatti capaci di esaltare la tradizione e la creatività gastronomica. Tra i protagonisti, spicca la presenza storica del maestro Corrado Assenza del “Caffè Sicilia” di Noto, celebre per i suoi cannoli e cassate che hanno conquistato il mondo. Al suo fianco, nomi come Gianluca Durillo, Andrea Serafini, Luca Ronzoni e Francesco Forlini rappresentano una pattuglia di giovani talenti e chef affermati pronti a stupire i palati più esigenti.

Accanto agli chef, produttori artigiani del territorio e non solo arricchiscono la festa con formaggi, salumi, dolci, birre e vini di alta qualità. Le 15 cantine aderenti al progetto Rimini Doc porteranno i migliori vini locali, mentre specialità gastronomiche come la piada di Angela e il gelato contadino di Silvio Di Donna offriranno un’esperienza completa ai visitatori.

Note di musica in ogni angolo

La “Collina dei Piaceri” è anche una festa per le orecchie. La musica accompagna le serate con concerti in piazza Salvador Allende e in via Roma – piazza del Municipio, creando un’atmosfera calda e coinvolgente. Mercoledì 23 si celebra Rino Gaetano con i Kaimani Distratti e lo swing dei Black Coffee. Giovedì 24 è il turno dell’omaggio a Francesco Guccini con Gli Avvelenati e del soul/R&B dei Groovaffair. Venerdì 25 la chiusura sarà affidata al pop di Allende Altroego e al jazz degli Aperidivi.

Un’esperienza da non perdere

Venticinque anni di storia raccontati tra i sapori più autentici, i profumi della Romagna e la bellezza di un borgo affacciato sulla riviera, che si anima ogni estate per celebrare la gioia della condivisione. La “Collina dei Piaceri” 2025 conferma la sua vocazione di festa popolare ma di qualità, un evento che unisce tradizione, innovazione e cultura in quattro giorni di puro piacere per tutti i sensi.