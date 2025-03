Tra sabato 29 e domenica 30 marzo, chiusura notturna sull’A14 tra Rimini sud e Rimini nord in direzione Bologna per manutenzione

Sulla A14 Bologna-Taranto, si informa che sarà attuato un intervento di manutenzione nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo. Durante questo periodo, dalle 22:00 alle 6:00, il tratto autostradale compreso tra Rimini sud e Rimini nord in direzione Bologna sarà chiuso.

Per i veicoli in transito, si consiglia di utilizzare la viabilità alternativa. Dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, si dovranno seguire le strade locali, tra cui la SS72 Consolare Rimini San Marino, la SS16 Adriatica, via Tolemaide, via Solarolo e via Orsoleto, per poi rientrare in autostrada a Rimini nord. Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare il viaggio di conseguenza.