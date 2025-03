Traffico da bollino rosso: weekend critico per i rientri dalle vacanze

Il primo grande weekend di rientri dalle vacanze estive si prospetta critico per la viabilità su tutto il territorio italiano. Da oggi fino alla serata di domenica 25 agosto, il traffico sulle strade e autostrade del Paese è previsto in costante aumento, con particolare intensificazione verso le grandi città del Centro-Nord. Secondo Viabilità Italia e Anas, il bollino rosso, che segnala condizioni di traffico intenso, coprirà gran parte delle principali arterie, inclusi i tratti autostradali e le strade statali più frequentate.

Per agevolare il flusso veicolare, Anas ha messo in atto misure straordinarie, sospendendo il 70% dei cantieri in corso fino al 3 settembre e potenziando la presenza del proprio personale operativo. Sono circa 2.500 le risorse dispiegate su tutto il territorio per monitorare e gestire in tempo reale la situazione del traffico.

Le arterie più a rischio includono l’Autostrada del Mediterraneo (A2), la SS106 Jonica e la SS18 Tirrena Inferiore in Calabria, l’A19 Palermo-Catania e l’A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia, oltre alle principali strade che collegano il Lazio alle località turistiche del basso Lazio, come la SS148 Pontina e la SS7 Appia.

Il picco di traffico è atteso nella giornata di domenica, quando il controesodo raggiungerà il suo apice con un consistente flusso di veicoli diretti verso nord. Si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni meteo e di pianificare accuratamente gli spostamenti, tenendo conto delle possibili congestioni lungo i percorsi più trafficati.