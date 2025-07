Traffico in tilt tra San Lazzaro e Imola: incidente blocca la A14 e crea 8 km di coda

Nel corso della mattinata di oggi, martedì 1 luglio 2025, un incidente ha messo in difficoltà la circolazione sull’autostrada A14 Bologna-Taranto. Il fatto è avvenuto poco prima delle 11:00 nel tratto compreso tra San Lazzaro e Imola, in direzione Ancona, precisamente al chilometro 46.

A causa dell’impatto, la carreggiata è stata temporaneamente ridotta a una sola corsia, determinando una lunga fila di veicoli in rallentamento per circa 8 chilometri. Sul luogo sono tempestivamente giunti i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso sanitario e meccanico, oltre alla Polizia Stradale e al personale di Autostrade per l’Italia, Tronco di Bologna, impegnati a mettere in sicurezza l’area e a ristabilire la normale viabilità.

Per evitare ulteriori disagi, gli automobilisti diretti verso Ancona e in transito da Bologna sono stati invitati a uscire a San Lazzaro, utilizzare la viabilità ordinaria per raggiungere Imola, dove è possibile rientrare in autostrada e proseguire il viaggio.

Gli esperti raccomandano la massima cautela nel tratto interessato dall’incidente, dove la circolazione rimane fortemente rallentata fino al completo smaltimento della coda.