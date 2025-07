Traffico intenso sull’A14: auto in fiamme e code tra Bologna e Faenza

L’autostrada A14 registra rallentamenti significativi nel pomeriggio di oggi. In particolare, nella corsia nord poco prima del casello di Faenza, si sono formate lunghe file a causa di un veicolo in fiamme all’altezza del km 69. Il rogo ha causato disagi ai veicoli in transito, contribuendo a un traffico già intenso in vista del fine settimana.

Contemporaneamente, nella corsia sud, si segnalano code a tratti tra Bologna Fiera e Imola, con il traffico che si muove a passo d’uomo per l’aumento dei veicoli in transito. La presenza di incidenti o altre cause di rallentamento non è stata ancora confermata, ma la situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità di pubblica sicurezza e dei servizi di emergenza.

Si consiglia agli automobilisti di pianificare eventuali percorsi alternativi e di prestare attenzione alle indicazioni sul traffico nelle prossime ore.