Tragedia a Modena: tre persone trovate morte in un appartamento

Un episodio di violenza si è verificato questa mattina a Modena, nella zona di Marzaglia, in via Pomposiana. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, chiamati a ricostruire quanto accaduto. In un appartamento di una palazzina composta da più unità abitative, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di tre persone: due anziani genitori e il loro figlio, disabile e in carrozzina.

Le prime ipotesi degli investigatori indicano un possibile omicidio-suicidio. Secondo le ricostruzioni iniziali, sembra che il padre avrebbe ucciso la moglie, affetta da tempo da problemi di salute, e il figlio, per poi togliersi la vita. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora in fase di accertamento, con le forze dell’ordine che stanno analizzando ogni dettaglio sul posto, incluso il lavoro del reparto scientifico.

L’area è stata messa sotto sequestro mentre proseguono le indagini per chiarire le cause di questa tragedia familiare.