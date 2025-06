Tragedia nella notte a Brugnetto di Senigallia, scontro tra due auto e una moto dove muore un 33enne di Corinaldo

Una notte di sangue e fiamme sulla strada provinciale 12 Corinaldese, a Brugnetto di Senigallia, dove un drammatico incidente ha coinvolto due auto e una moto. Lo schianto è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza, in direzione Corinaldo, il paese dove risiedeva la vittima.

A perdere la vita è stato Lorenzo Perugini, 33 anni, di Corinaldo. Il giovane motociclista era stato soccorso in condizioni disperate e trasportato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, ma purtroppo non ce l’ha fatta. È deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto.

L’incidente è stato violentissimo: subito dopo lo scontro, uno dei due veicoli e la moto hanno preso fuoco, innescando un incendio che ha coinvolto anche la vegetazione sulla scarpata accanto alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure e tentato ogni manovra per salvare il centauro. Carabinieri e polizia locale sono giunti per regolare la viabilità e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, che resta ancora al vaglio degli agenti di Senigallia.

I due automobilisti coinvolti hanno riportato lievi ferite ma sono sotto choc per quanto accaduto. I veicoli sono stati sequestrati e sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per i necessari accertamenti.

Profondo il cordoglio a Corinaldo, dove la notizia della morte di Lorenzo Perugini ha lasciato sgomenta l’intera comunità. Il giovane era molto conosciuto, anche per aver militato nella squadra di calcio locale.