Tragedia sul lavoro: operaio di 28 anni muore travolto da un muletto nel bolognese

Una notte di lavoro si è trasformata in tragedia a Marmorta di Molinella, nel Bolognese, dove ieri notte, intorno all’1:30, un operaio di 28 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava svolgendo un turno notturno e manovrando un muletto per spostare sacchi di pellet quando il mezzo lo ha travolto, schiacciandolo. L’incidente potrebbe essere collegato a un freno non inserito, ma la dinamica precisa è ancora oggetto di accertamenti da parte dei carabinieri e dei funzionari della medicina del lavoro.

L’operaio, che avrebbe compiuto 29 anni il prossimo 7 settembre, era di origine pachistana e residente nel Ferrarese. La comunità locale e i colleghi restano sotto shock per l’accaduto, mentre le autorità proseguono nelle indagini per chiarire ogni dettaglio.

Questo episodio riporta al centro dell’attenzione i temi della sicurezza nei luoghi di lavoro e della vigilanza sui turni notturni, evidenziando come anche un momento ordinario possa trasformarsi in un dramma.