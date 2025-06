San Marino. Polizia Civile. Tragico incidente sul Monte Titano: perde la vita un uomo nei pressi della Terza Torre

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 19:30, la Centrale Operativa Interforze è stata allertata da un testimone per una persona caduta nella rupe nei pressi della Terza Torre, nota come “Montale”, sulla cima del Monte Titano.

Immediatamente si è attivato il dispositivo di emergenza che ha visto coinvolto il PERSONALE SANITARIO del locale 118, le unità operative della GENDARMERIA e il Pronto Intervento e la Sezione Antincendio della POLIZIA CIVILE.

Visto che l’avvenimento si era sviluppato in ambiente impervio, a supporto delle istituzioni sammarinesi del soccorso, per svolgere queste operazioni si è reso necessario l’intervento di una squadra del SOCCORSO ALPINO con l’ausilio dell’elicottero dal quale si calava nell’area del ritrovamento della vittima, anche il soccorritore sanitario in servizio proprio dell’elicottero del 118.

In base agli accordi in essere, si portavano in breve tempo sul posto i VVf di Rimini, i quali venivano raggiunti di lì a poco dal Nucleo SAF (Soccorso Aereo Fluviale) sempre dei VVF.

Anche i VVF mettevano a disposizione del soccorso il loro elicottero certificato per volare anche in orari notturni.

Una volta raggiunta la zona segnalata, i soccorritori hanno purtroppo potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo, identificato con le iniziali F.N., classe 1985, cittadino Sammarinese.

Le circostanze dell’accaduto sono al momento oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti, che stanno vagliando ogni elemento utile a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Le operazioni per portare la salma in un ambiente consono sono avvenute via terra e si sono concluse attorno alle ore 01.40 circa, ed hanno visto coinvolto congiuntamente sia il soccorso Alpino che il nucleo SAF dei VVF di Rimini.

Le Autorità tutte, esprimono cordoglio alla famiglia della vittima.

CORPO DI POLIZIA CIVILE – Sezione Antincendio