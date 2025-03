Trasporti. E-R, Morrone (Lega): dal MIT 12 Mln di investimenti per nuovi treni

Roma, 22 mag. – “Buone notizie per il trasporto ferroviario in Emilia-Romagna. E’ di oggi la notizia di uno stanziamento di 12 milioni di euro del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, guidato da Matteo Salvini, per investimenti in nuovi treni così come previsto dallo schema di decreto di riparto nazionale. Si tratta di risorse importanti destinate a mezzi ad alimentazione elettrica o a idrogeno, compatibili con le esigenze di sviluppo del trasporto pubblico, di efficienza a tutela dei viaggiatori e di rispetto concreto e non ideologico dell’ambiente”.

Così Jacopo Morrone, deputato e segretario della Lega in Romagna.

