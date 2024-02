Trattore in pendenza travolge agricoltore, 74enne perde la vita a Paderno

Fatale incidente oggi in tarda mattinata a Paderno, frazione di Mercato Saraceno: un agricoltore 74enne ha perso la vita mentre si trovava impegnato nei campi con il suo trattore. Secondo le primissime indagini, sembrerebbe che l’agricoltore abbia parcheggiato il trattore su un terreno in forte pendenza: il veicolo ha iniziato a muoversi autonomamente, finendo per travolgere l’uomo e causargli la morte. Sul luogo dell’incidente, situato al confine tra i comuni di Sogliano e Mercato Saraceno, sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco di Forlì e di Bagno di Romagna.