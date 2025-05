Un bambino di 10 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dopo che una porta di calcetto è caduta colpendolo alla testa. Il fatto è avvenuto in un centro sportivo di Giaveno, nel Torinese. Da quanto si apprende, il bimbo si sarebbe appeso alla porta mentre era impegnato in una lezione di tennis, con la struttura che si è staccata dal pavimento travolgendolo.

AGI