Tre giovani albanesi arrestati a Pesaro per spaccio di droga e possesso di armi

Pesaro – Tre giovani di origine albanese sono stati fermati dai Carabinieri durante un’operazione antidroga nella periferia della città. I militari sono intervenuti nel momento in cui i tre stavano per concludere una cessione di cocaina a una ragazza, sorprendendoli in flagranza di reato.

L’intervento è scaturito da segnalazioni di strani movimenti in zona. Dopo aver appostato, i Carabinieri hanno bloccato due uomini di 24 anni e un 21enne, tutti residenti a Urbino. Durante le perquisizioni, sono stati trovati 24 grammi di cocaina nascosti tra gli indumenti e all’interno dell’auto. La ricerca è proseguita presso l’abitazione dei giovani, dove è stato rinvenuto un altro astuccio contenente 73 grammi di sostanza stupefacente.

Oltre alla droga, i militari hanno trovato nel cofano dell’auto una mazza da baseball, che ha portato alla denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendere. I tre sono stati arrestati e portati davanti al giudice del Tribunale di Pesaro, che ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nella provincia di Pesaro e Urbino.

L’operazione si inserisce in una strategia più ampia delle forze dell’ordine per contrastare il microspaccio nelle zone periferiche, spesso teatro di attività illegali legate alla criminalità organizzata.