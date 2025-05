Tre Penne, inizia una nuova era: Luca Bollini è il nuovo direttore sportivo

Con l’annuncio ufficiale di Luca Bollini come nuovo direttore sportivo, la Polisportiva Tre Penne apre un nuovo e ambizioso capitolo della propria storia calcistica. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, la società di Città punta con decisione al rilancio, affidandosi a un profilo di grande esperienza e carisma, sia in campo che dietro la scrivania.

Classe, pragmatismo e una visione chiara: queste le carte che Bollini intende giocare per restituire lustro a uno dei club più blasonati del panorama sammarinese. “Ringrazio la società per aver creduto in me e per la pazienza dimostrata. È stato un lungo corteggiamento, iniziato anni fa quando ancora giocavo. Ora, finalmente, le nostre strade si incrociano con un progetto solido e ambizioso”, ha dichiarato il neo direttore sportivo.

Il curriculum di Bollini parla da solo: da calciatore ha indossato le maglie, tra le altre, di Folgore e Fiorita; da dirigente ha già lasciato il segno nel Victor San Marino, sia in Eccellenza che in Serie D. E ora approda a Tre Penne con l’obiettivo di ricostruire. “Ho trovato un club che ha fame di riscatto dopo una stagione difficile. Il mio compito è riportare il Tre Penne dove merita di stare”, ha affermato con determinazione.

Bollini ha idee chiare su come impostare il lavoro e sul tipo di squadra da costruire. “Una squadra di calcio è come una famiglia: se non si rema tutti nella stessa direzione, non si va lontano. Voglio un gruppo unito, affamato, con il cuore oltre che con i piedi. Ci sarà un importante rinnovamento. Chi resterà dovrà dimostrare di voler indossare questa maglia come fosse la propria pelle”.

L’intenzione è colmare il gap con Virtus e La Fiorita, oggi più avanti sul piano tecnico e in classifica. Ma per Bollini l’impresa è possibile, a patto di curare ogni minimo dettaglio e lavorare quotidianamente con spirito vincente. “Ho già in testa il DNA della squadra che voglio vedere in campo. Non cerco nomi, cerco uomini. Gente che ogni giorno dia tutto in allenamento per meritarsi la maglia da titolare. Quest’anno ho visto troppe volte mancare la fame e lo spirito di sacrificio. Da oggi, su questo, non ci saranno sconti”.

Il Tre Penne si affida così a un volto noto del calcio sammarinese per tornare competitivo. Il messaggio è chiaro: si riparte, e lo si fa con una guida che non accetta compromessi.