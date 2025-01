TRE PENNE San Marino. Colpo a centrocampo: ecco Armando Amati

Il Tre Penne cala il colpo e si assicura le prestazioni del centrocampista classe 1995 Armando Amati.

L’ex centrocampista e capitano de La Fiorita, con cui ha trascorso sette stagioni e vinto due Scudetti, tre volte la Coppa Titano e due la Supercoppa, indosserà la maglia numero 21 e farà parte della squadra che affronterà il Floriana in UEFA Europa Conference League.

“Sono felice di essere qui, ringrazio tutti perché sin da subito ho sentito il calore e l’importanza da parte della Società e di tutti i compagni. Dopo sette anni non è facile cambiare, ho trascorso delle stagioni molto importanti dove ho conosciuto tante persone e ho ottenuto dei buoni risultati. Qua al Tre Penne ritrovo alcuni giocatori come Lombardi e Dormi con cui ho già giocato, ma anche Righini e Migani” ha commentato Amati

Sulle motivazioni che l’hanno spinto a sposare la causa Tre Penne, Amati afferma: “Quando ho scelto di cambiare è stata una scelta su diversi fronti, l’aspetto umano per me è molto importante e il Tre Penne in questi anni l’ho sempre visto lavorare molto bene sia dal lato calcistico che da quello umano. Quando ho firmato insieme al direttore sportivo ho dichiarato il mio obiettivo senza nascondermi: sono qui per vincere”.

Comunicato stampa Tre Penne