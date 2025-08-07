Tredozio, viola la sorveglianza speciale e si rifiuta di andarsene: 71enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Tredozio hanno tratto in arresto un uomo di 71 anni per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

L’anziano, già sottoposto alla misura preventiva con divieto di dimora nel comune di Tredozio e divieto di avvicinamento alle persone offese residenti nello stesso territorio, è stato segnalato nella mattinata di ieri all’interno di un’abitazione adiacente a quella delle vittime, in violazione esplicita delle prescrizioni imposte.

Alla presenza dei militari, l’uomo ha tentato di giustificare la propria presenza sostenendo, falsamente, di essere proprietario dell’immobile. Per questa prima infrazione, i Carabinieri lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria e allontanato dalla zona.

Tuttavia, poche ore dopo, il 71enne ha fatto ritorno nella stessa abitazione, dichiarando l’intenzione di non volersene andare. Colto in flagranza di reato, i militari lo hanno arrestato nella serata di ieri.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Forlì per l’udienza di convalida: l’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere.