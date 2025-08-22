Trentino, dramma sul Sentiero dell’Orso: una escursionista riminese 62enne precipita davanti al figlio. Inutili i soccorsi

Ieri, giovedì 21 agosto, un’escursionista di 62 anni originaria di Rimini ha perso la vita lungo il Sentiero dell’Orso, in Val Rendena, mentre camminava con il figlio. L’incidente è avvenuto sul percorso che collega Madonna di Campiglio a Malga Vallesinella alta, in una zona particolarmente impervia.

Secondo quanto riferito dal Soccorso alpino trentino, la donna avrebbe perso l’equilibrio mettendo probabilmente un piede in fallo, precipitando per circa 150 metri fuori dal tracciato principale. La caduta si è arrestata lungo il sentiero sottostante, dove purtroppo la donna era già priva di vita.

Il figlio, testimone diretto dell’accaduto, ha immediatamente contattato il 112 intorno alle 14.20. Pochi minuti dopo, un secondo intervento è stato effettuato da altri escursionisti che avevano incontrato il corpo della donna lungo il sentiero sottostante.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Stazione Madonna di Campiglio del Soccorso alpino e speleologico Trentino, sia via terra che con l’elicottero, per garantire un recupero sicuro del corpo.

L’episodio segna un nuovo tragico episodio sul Sentiero dell’Orso, una zona molto frequentata dagli escursionisti ma non priva di rischi, soprattutto nelle parti più scoscese e lontane dal tracciato ufficiale.