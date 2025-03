TRIO MENDELSSOHN PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI ALBA SUL MONTE… IN CONCERTO 2024 

Domenica 25 agosto, ore 6:00, presso gli Orti dell’Arciprete si svolgerà l’ultimo appuntamento dell’edizione 2024 di Alba sul Monte… in Concerto, rassegna che con i suoi ripetuti sold out ha caratterizzato l’estate musicale sammarinese con proposte come sempre interessanti e originali.

Anche “… to Gino” si inserisce in questo percorso di bellezza e sostanza. L’Associazione Musicale Camerata del Titano ha ritenuto opportuno accogliere la proposta di ricordare Gino Partisani, importante musicista sammarinese, scomparso nel dicembre 2023. Il modo è quello che piace ai musicisti, cioè facendo musica, ritrovarsi e suonare rievocando emozioni e sentimenti, condividere la positività di questi ricordi con il pubblico. Per questo non poteva esserci occasione migliore per riascoltare insieme, in una sorta di “reunion”, tre grandi musicisti, grandi amici di Partisani, in una formazione cameristica, il Trio Mendelssohn, con la quale Partisani, Meyer e Angelini hanno letteralmente girato e suonato in tutto il mondo.

I componenti del Trio che si esibiranno domenica 25 agosto, Enrico Meyer (piano), Renzo Angelini (corno di d’assetto e clarinetto) e Stefano Bertozzi (clarinetto), sono tutti prestigiosi concertisti e docenti (o ex) di Conservatorio che per decenni, con generosità e competenza, hanno formato generazioni di musicisti. Una feconda eredità unità all’energia e la poesia delle musiche di F. Mendelssohn Bartholdy, I. Müller, A. Ponchielli, renderanno indimenticabile e non banale anche quest’ultima alba della XVI edizione 2024. Ancora un appuntamento da non perdere con la grande musica, tre grandi musicisti e lo spettacolo dell’alba dagli Orti dell’Arciprete di San Marino.

Alba sul Monte… in Concerto, gode del patrocinio e del sostegno della Segreteria di Stato alla Cultura, della Segreteria di Stato al Turismo, della S.U.M.S., ed è promossa ed organizzata dall’Associazione Musicale Camerata del Titano. Si ringrazia la Parrocchia di San Marino Città e la Basilica di San Marino per l’ospitare di questa storica iniziativa.

Ingresso unico (5,00 €) e si consiglia vivamente la prenotazione.

In caso di maltempo il concerto si svolgerà sul sagrato della Basilica di san Marino.

Per info e prenotazioni: 337 1008856 – cameratatitano@omniway.sm

Comunicazione: info@sanmarinoartist.com

Informazioni sull’evento:

Titolo: Alba sul Monte… in Concerto – Trio Mendelssohn “…to Gino”

Data: domenica 25 agosto 2024

Orario: 06:00 a.m.

Luogo: Orti dell’Arciprete, Basilica del santo san Marino Città