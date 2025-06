Turismo a Riccione: nei primi quattro mesi del 2025 cresce il mercato estero

Il Comune di Riccione registra un andamento incoraggiante per il turismo nei primi quattro mesi del 2025, con una crescita significativa del flusso di visitatori stranieri che continua a rafforzare la sua posizione come meta internazionale. Bene il mese di aprile.

I dati provvisori relativi al periodo gennaio-aprile 2025 evidenziano per Riccione un totale di quasi 400 mila pernottamenti, 390.728 (-4,6% sul 2024).

Analizzando in dettaglio le presenze, si osserva che i turisti italiani hanno generato 321.426 pernottamenti da gennaio ad aprile, mentre le presenze straniere hanno raggiunto quota 69.302. Particolarmente rilevante è l’incremento delle presenze straniere, che mostrano una variazione percentuale positiva del +3,5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questo dato sottolinea la crescente attrattiva di Riccione sui mercati internazionali.

Per quanto riguarda gli arrivi, nel periodo gennaio-aprile 2025 il Comune di Riccione ha accolto un totale di 159.211 turisti. Di questi, 141.993 sono stati turisti italiani, mentre i turisti stranieri sono stati 17.218. Anche in questo caso, il mercato estero si distingue per una crescita degli arrivi pari al +4,1% rispetto al 2024.

Bene il mese di aprile

Entrando nel dettaglio del solo mese di aprile (con la Pasqua caduta il 20 e i ponti successivi), Riccione ha registrato un totale di 174.038 presenze, segnando un incremento del +1,8% rispetto ad aprile 2024. Questa crescita è stata spinta in modo significativo dalle presenze straniere, che hanno raggiunto quota 37.429 con una variazione del +6,9%. Contribuiscono positivamente anche le presenze italiane, pari a 136.609, che hanno mostrato un aumento del +0,5% rispetto all’anno precedente.

Questi numeri positivi nei primi mesi dell’anno rappresentano un segnale incoraggiante per la stagione turistica di Riccione e confermano l’andamento di crescita, in particolare per quanto riguarda l’afflusso di visitatori da oltre confine.

Comune di Riccione