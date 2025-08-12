Turismo in Emilia-Romagna, Frisoni: “Agosto in ripresa dopo un luglio difficile. Riviera tra le mete più competitive”

La Riviera romagnola si avvicina al Ferragosto con segnali positivi dopo un mese di luglio in calo per l’intero comparto balneare nazionale. A confermarlo è l’assessore regionale a Turismo e Sport, Roberta Frisoni, che sottolinea come “anche in agosto la nostra Riviera si conferma tra le destinazioni più competitive e ricercate da italiani e stranieri”.

Secondo i dati degli operatori, incrociati con i flussi autostradali, il trend è in crescita su tutta la costa, dai Lidi di Comacchio a Cattolica. Un andamento che potrebbe proseguire nei prossimi due mesi grazie a un fitto calendario di eventi culturali e sportivi: dal Meeting di Rimini al Settembre Dantesco di Ravenna, dall’Italian Bike Festival e il MotoGP di Misano all’Ironman di Cervia, fino ai Mondiali di Beach Tennis a Cesenatico.

“La professionalità dell’accoglienza e la capacità di innovare costantemente un’offerta diversificata – aggiunge Frisoni – sono fattori determinanti. Dopo un primo semestre molto positivo, con in alcuni casi crescite a doppia cifra del turismo internazionale, luglio ha risentito della crisi dei consumi dovuta all’inflazione e ai bassi salari, che hanno ridotto la capacità di spesa delle famiglie”.

Un’analisi di Confcommercio indica che oggi le spese obbligate rappresentano il 42,2% del budget familiare, contro il 37% del 1995: circa 3.000 euro in meno all’anno per vacanze e acquisti. Nonostante ciò, “la Costa romagnola ha tenuto meglio della concorrenza – evidenzia l’assessora – puntando su esperienze culturali, enogastronomiche e sportive integrate con l’offerta balneare”.

Frisoni rilancia anche la necessità della destagionalizzazione: “Serve un turismo a 12 mesi, con investimenti pubblici e privati e una strategia nazionale chiara. Il comparto balneare vale oltre il 30% del turismo italiano. Il Governo non può restare assente: proponiamo gli Stati Generali del Turismo Balneare per affrontare le sfide e dare certezze al settore”.