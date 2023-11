Tutte le occasioni per scoprire Rimini durante i “BluECOnomy Off Days”

Dalla visita guidata al faro a quelle ai cantieri navali o al mercato ittico e poi ancora le visite che i Musei comunali organizzano nel week-end: sono tante le occasioni per scoprire Rimini, ancora di più nei giorni dei “BluECOnomy Off Days”, che si svolgono fino al 12 novembre in vari luoghi della città, vedi programma .

Al sabato i visitatori saranno accompagnati alla scoperta della Rimini sotterranea in un percorso che si divide tra la “Domus del Chirurgo”, la piccola Pompei che sorge nel cuore di Rimini e che ha portato alla luce l’abitazione e l’ambulatorio di Eutyches, un medico giunto ad Ariminum nel III secolo dopo Cristo, e l’area archeologica scoperta durante gli scavi per la ricostruzione del Teatro Galli, che rivela un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento. L’altro appuntamento del week-end con la storia è la domenica mattina, quando si va alla scoperta del Teatro Galli, il rinato teatro della città, progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi.

Per conoscere i luoghi più suggestivi della città, epoca dopo epoca, VisitRimini propone una visita guidata classica: il City Tour delle Meraviglie per un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia.

In occasione di Ecomondo, l’evento dedicato allo sviluppo sostenibile, Rimini propone i “BluECOnomy Off Days”, promossi dal Rimini Blue Lab, il laboratorio riminese che sviluppa azioni “immateriali” e didattiche intorno ai temi della blue economy. Fra le iniziative previste durante la settimana della sostenibilità non mancano le visite guidate che aprono le porte ai luoghi che testimoniano la storia della Rimini città di mare: dal Faro al mercato ittico, dai cantieri navali alla Darsena, fino al Museo della Marineria e alla parte archeologica del Museo della Città.

Ecco tutti gli appuntamenti nel dettaglio:

Visite Guidate ai Luoghi della Marineria Riminese aperte a tutti

9 e 10 novembre:

Ore 5-7 Visita guidata al Mercato ittico di Rimini – Asta del pesce in collaborazione con Cooperativa M.A.R.E. – iscrizioni a partire dal 6/11 per informazioni: [email protected]

ore 8-10 Visita guidata al Faro di Rimini in collaborazione con Cooperativa M.A.R.E.

– iscrizioni a partire dal 6/11 per informazioni: [email protected]

11 e 12 novembre:

ore 9,30-11 Visita ai Cantieri navali – Maestri d’ascia – In collaborazione con Associazione Marinando

Cantiere Navale Carlini, Cantiere Navale Dell’Adriatico, Cantiere Navale Gori e Cantiere Navale Nautic

One

ore 11-12,30 Visita alla Darsena e al Cantiere Navale della Darsena di Rimini – In collaborazione con Associazione Marinando

ore 15-16,30 Visita Guidata al Museo diffuso della Marineria – Lungofiume degli Artisti e dei Capanni da Pesca con ritrovo presso Piazza della Balena – San Giuliano Mare

Info: www.riminibluelab.it



sabato 11, 18, 25 novembre 2023

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico

Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli

Una grande opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli. Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità all’area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento. Prenotazione on line su www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea

Ore 17.00 Info: 0541 793851



sabato 11 novembre 2023

Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d’Augusto 235 – Rimini

Rimini City Tour – Le Meraviglie di Rimini

Visita guidata a cura di Visit Rimini

Un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia, alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città insieme ad una guida turistica. L’Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio raccontano di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l’Aretina. Il primo monumento del Rinascimento italiano il Tempio Malatestiano è il protagonista di uno dei periodi storici più importanti della città e assieme al Castel Sismondo racconta del grande condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta. Si prosegue tra le vie del centro storico sino a Piazza Cavour con la fontana della Pigna, già adulata da Leonardo da Vinci, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”. Il viaggio continua sino al ‘900 con Federico Fellini, il Cinema Fulgor e il Borgo di San Giuliano, quartiere noto per i suoi magnifici murales. Prenotazioni disponibili su: www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

Ore 15:30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com

sabato 11 novembre 2023

Bagno 26 (Luogo di incontro), Lungomare Claudio Tintori, 30/A Rimini marina centro

Lo sport incontra la cultura

7^ Edizione di “Sport & Cultura”, speciale Rimini Rinascimentale con partenza dalla cupola eventi del Bagno 26. Una camminata di circa 7 Km, guidata dalla Personal Trainer Elen Souza, che attraversa la città con tappe ai monumenti della Rimini Rinascimentale. Insieme alla camminata, è possibile praticare esercizi di attività funzionale e, mediante delle apposite cuffiette, ascoltare le spiegazioni culturali sul periodo rinascimentale di Rimini da parte di Francesca Delbianco, guida autorizzata dalla Regione Emilia-Romagna. E’ consigliato un abbigliamento comodo. Iscrizione obbligatoria su: www.eventbrite.it/e/biglietti-sport-cultura-vii-edizione-rimini-rinascimentale-746981942097?aff=oddtdtcreator Ore 9.15 Partecipazione a pagamento. Info: 348 0981594 [email protected]



domenica 12, 19 novembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Nuovi appuntamenti al Teatro Galli con le visite guidate, a cura dei Musei Comunali di Rimini.

Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. I partecipanti saranno inseriti in gruppi di massimo 15 persone. Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero di telefono 0541 793879.

Ore 11.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793879 http://www.teatrogalli.it



tutti i giovedì e venerdì da ottobre a dicembre 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Visite guidate con Cristian Savioli

Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il giovedì: Viva Federico! Visita guidata serale alla Rimini di Federico Fellini

A 50 anni dall’uscita di Amarcord e 30 dalla morte del grande regista Riminese, una passeggiata alla scoperta dei luoghi vissuti e frequentati da Federico e quelli ricostruiti nelle sue pellicole. Senza dimenticare i poetici murales del Borgo San Giuliano e le poesie dialettali impregnate di una Rimini d’altri tempi.

il venerdì: Nel cuore del Borgo. Visita guidata serale al Borgo San Giuliano

Una passeggiata alla scoperta dell’antico borgo dei pescatori con le storie dei suoi abitanti, le leggende, i murales, il Ponte di Tiberio, il suo dialetto, la chiesa e le reliquie del santo. Durata 2 ore circa.

A scelta ore 10 – Ore 15 – Ore 21 Partecipazione a pagamento: 12 €

Info: 333 4844496; 353 4522921 (Whatsapp) www.cristiansavioli.it

