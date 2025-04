Tutti gli eventi dal 3 al 6 aprile a Santarcangelo

Il mese di aprile inizia con un fine settimana già ricco di eventi a Santarcangelo, con appuntamenti dedicati alla cultura, allo sport e alla solidarietà.

Giovedì 3 aprile alle ore 20,30 in biblioteca Baldini si rinnova l’appuntamento con la rassegna Letture liminali: nell’occasione, Ezio Manzini e Michele D’Alena presentano “Fare assieme. Una nuova generazione di servizi pubblici collaborativi” (Egea, 2024) in dialogo con Giovanni Boccia Artieri. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti: è consigliata la prenotazione (0541/356.299 o biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it).

Le iniziative in biblioteca proseguono venerdì 4 aprile con gli eventi di Industria Festival Architettura, promossi con il patrocinio dell’Ordine degli architetti di Rimini e del Comune di Santarcangelo: alle ore 14,30 è in programma l’inaugurazione della mostra fotografica “Fabbriche e riusi”, mentre a seguire si terrà la conferenza “Architettura industriale dismessa come patrimonio di comunità: potenzialità e risorsa all’insegna di un rinnovato sviluppo sostenibile”. Tra gli argomenti della conferenza, ci sarà anche il processo di rigenerazione della Buzzi Unicem che tornerà protagonista anche il giorno successivo (sabato 5 aprile) con una passeggiata patrimoniale nel sito dell’ex cementificio, presso la ex fornace Brigliadori e lungo il tracciato della ferrovia Santarcangelo-Urbino, in programma dalle 10,30 alle 12. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.architettirimini.net/2025/03/19/if-festival-architettura-2025.

Sabato 5 aprile dalle ore 15 alle 17 è previsto anche il primo dei due laboratori di uncinetto di Pasqua organizzati da FabLab Romagna presso Sanlab, mentre il secondo e ultimo incontro è fissato per il sabato successivo (12 aprile): informazioni e iscrizioni su ibit.ly/5TawY.

Dopo la prima partita di mercoledì 2 aprile, alle ore 15 di sabato 5 allo stadio “Valentino Mazzola” di Santarcangelo si giocherà anche il secondo turno di qualificazione agli Europei della nazionale di calcio femminile under 19, con il match Italia-Slovacchia.

Sabato 5 e domenica 6 aprile all’area Campana torna anche l’appuntamento con il Campo lavoro missionario della Diocesi di Rimini (dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18), mentre l’associazione culturale Giulio Turci aprirà le porte della casa studio un “Nido di passeri” sabato 5 dalle 10 alle 12,30 e domenica 6 aprile dalle 15,30 alle 18, nell’ambito delle Giornate internazionali delle case museo dei personaggi illustri: è consigliata la prenotazione ai numeri 339/5779902 e 342/0675085.



Come ogni prima domenica del mese, il 6 aprile dalle ore 9 alle 18 piazza Ganganelli ospiterà gli oltre cento espositori di antiquariato, modernariato e vintage della Casa del Tempo, mentre nel pomeriggio il Musas ospiterà due appuntamenti: il bookcrossing con lo scambio di libri già letti dalle ore 16 e una visita guidata gratuita alle ore 17.

Fare assieme. Una nuova generazione di servizi pubblici collaborativi – La popolazione che invecchia, i legami che si squagliano, la solitudine che aumenta, i servizi pubblici che arrancano. Intorno a noi i segni della disgregazione sociale in atto diventano via via più evidenti e per contrastarli sembrano non bastare né gli sforzi dei singoli né quelli di istituzioni rimaste troppo ancorate a modelli passati. Eppure una strada che porti alla rigenerazione del tessuto sociale esiste. E, secondo Ezio Manzini e Michele d’Alena, passa inevitabilmente per la ridefinizione del concetto di “Pubblico”: non più uno statalismo novecentesco ma un modo diverso di “Fare assieme”, con una nuova generazione di servizi pubblici collaborativi capaci di ricostruire un senso di comunità e innescare una molteplicità di iniziative che si levino autonome dal basso.

