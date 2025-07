Tutto pronto per la San Marino Heritage Run 2025: divertimento puro alla scoperta del patrimonio UNESCO!

San Marino Heritage Run, podistica competitiva di 8 km, Nordic walking e corsa/camminata ludico-motoria di 4 km, al via domenica 6 luglio da Piazza della Libertà.

Per tutti i partecipanti, sarà l'occasione di poter percorrere in una competizione ufficiale le contrade ed i sentieri del centro, godendo del panorama mozzafiato che offre il Monte Titano. Ultimi preparativi per la prima edizione della, podistica competitiva di 8 km, Nordic walking e corsa/camminata ludico-motoria di 4 km, al via domenica 6 luglio da Piazza della Libertà. Sport e divertimento si uniscono, nell'ambito delle celebrazioni dell'iscrizione del "Centro storico di San Marino e Monte Titano" nella lista del Patrimonio UNESCO, in un evento sportivo unico, accessibile e completamente gratuito alla scoperta dei luoghi e monumenti più iconici del centro storico. Il ritrovo per i partecipanti è fissato dalle 17:30 in piazza della Libertà per le ultime fasi di iscrizione gratuita, mentre alle 19:00, scatterà la partenza.

La podistica competitiva di 8 km si sviluppa sul circuito cittadino di 4 km, da ripetersi due volte, mentre i partecipanti della Nordic walking e corsa/camminata ludico-motoria percorreranno un giro di 4 km.

Prevista anche una gara dedicata ai più piccoli, che saranno chiamati ad affrontare un circuito di 300 metri, con partenza alle 18:30 in piazza della Libertà. L’iscrizione all’evento è gratuita per tutti e prevede la consegna della t-shirt ufficiale dell’evento (fino ad esaurimento scorte) oltre al ristoro finale. Sarà possibile iscriversi esclusivamente il giorno dell’evento (6 luglio), in piazza della Libertà, dalle 17:30 alle 18:30. PROGRAMMA “San Marino Heritage Run 2025” domenica 6 luglio: •? ?RITROVO CONCORRENTI E RITIRO PETTORALI: nell’area ospitalità allestita in Piazza della Libertà – 47890 San Marino, domenica 6 luglio, dalle 17:30 alle 18:30.

•? ?GARE GIOVANILI e SPECIAL OLYMPICS (300 mt): partenza in Piazza della Libertà, alle 18:30;

•? ?PARTENZA SAN MARINO HERITAGE RUN (corsa su strada): alle 19:00, in Piazza della Libertà;

•? ?ARRIVO: In Piazza della Libertà (tempo massimo 1 ora);

•? ?PREMIAZIONI: In Piazza della Libertà PERCORSO: 8 Km (2 giri del circuito) e 4 Km (1 giro del circuito) Clicca qui per ulteriori informazioni, programma completo e percorso