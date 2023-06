TUTTO TACE SULLA MARECCHIESE: IL COMITATO VALMARECCHIA FUTURA CHIEDE UNA ASSEMBLEA PUBBICA COI COMUNI E LA PROVINCIA

Valmarecchia, 22 giugno 2023 – Il Comitato Valmarecchia Futura si è riunito nella sala comunale di Pietracuta incontrando i cittadini che hanno manifestato interesse ad accompagnare la rivendicazione per una Marecchiese scorrevole e sicura, mantenendo vivo il dibattito sul tema.

La situazione pare tornata nel traffico della burocrazia, della superficialità e forse anche del disinteresse.

La riunione è terminata con la volontà di non mollare la presa sulla domanda di chiarezza e di trasparenza. Tutto ciò che si sa, proviene da confidenze che nulla hanno a che vedere con un iter chiaro e disponibile ai cittadini della Valmarecchia.

È inconcepibile che si continui fra annunci disattesi, firme mancanti e riunioni che saltano. A parole viene espressa una volontà, poi le Amministrazioni e la Provincia regolarmente disattendono quanto dichiarano.

Il Comitato Valmarecchia Futura chiede alle amministrazioni coinvolte e alla Provincia di Rimini di chiarire in un incontro pubblico lo stato di avanzamento di un progetto di fattibilità commissionato, si crede anche pronto da molti mesi, ma ancora oggetto misterioso.

Altri rinvii, altri ‘no’ a richieste di incontri, porterebbero inevitabilmente ad una fase di protesta anche plateale.

Confidiamo che non si voglia arrivare a tanto e che presto ci si possa confrontare in maniera costruttiva per fare passi avanti verso l’obiettivo: una nuova viabilità che permetta la rinascita della Valmarecchia.

Comitato Valmarecchia Futura