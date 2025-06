Ubriaco, alla guida di un’auto rubata a Rimini e senza patente: fermato trentenne

Procedeva in modo incerto al volante di una Fiat Panda quando è stato notato da una pattuglia dei carabinieri di Portomaggiore, impegnata nei consueti controlli del territorio. Alla guida c’era un 30enne residente in provincia di Bologna, già noto alle forze dell’ordine, che in pochi minuti ha collezionato una serie impressionante di violazioni: auto rubata, guida in stato di ebbrezza e senza patente.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di martedì 10 giugno 2025. Insospettiti dall’andamento irregolare del veicolo, i militari della Stazione e dell’Aliquota Radiomobile hanno intimato l’alt. L’uomo, apparso visibilmente alterato, ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test, nonostante i segnali evidenti di abuso di sostanze alcoliche.

I successivi accertamenti hanno permesso di ricostruire la situazione: l’auto era stata rubata poche ore prima a Rimini, e il conducente non solo non possedeva una patente, ma non l’aveva mai conseguita. Un quadro che ha portato a una denuncia immediata alla Procura di Ferrara per ricettazione e guida in stato di ebbrezza, oltre a una sanzione amministrativa per la guida senza patente, come previsto dal Codice della Strada.

Il veicolo è stato sequestrato e saranno ora le autorità giudiziarie a valutare le responsabilità penali dell’uomo.