Uccisa a Rimini, sotto sequestro il box auto. Ancora nessun indagato, si cerca l’arma del delitto

La procura della Repubblica di Rimini ha messo sotto sequestro il box auto in uso alla famiglia di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nella notte tra martedì e mercoledì con 17 coltellate.

Il cadavere della donna era stato trovato la mattina dopo dalla nuora, Manuela Bianchi, intorno alle 8:30.

La stessa nuora era poi stata interrogata fino alle 4 di notte in procura dal sostituto procuratore Daniele Paci.

Oggi i sigilli della procura sono comparsi davanti al box auto in uso alla Bianchi, al padre di questa, il consuocero della Paganelli residente in affitto nello stesso quartiere, e al fratello della nuora. Si tratta di accertamenti ancora di routine e nessuno al momento risulta iscritto nel registro degli indagati. L’arma del delitto, presumibilmente un coltello, non è stata ancora ritrovata.

Ansa