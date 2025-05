Ufficio Statistica – Repubblica di San Marino: Bollettino di statistica I trimestre 2025 

(gennaio-marzo 2025)

L’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica comunica la sintesi dei principali aggiornamenti dei dati statistici relativi a:

-Popolazione

Al 31 marzo 2025 la popolazione residente risulta pari a 34.059 unità, rispetto all’anno precedente è aumentata di 134 unità (+0,4%). La popolazione presente, comprendente anche i soggiornanti, ha raggiunto 35.482 unità (+251 rispetto a marzo 2024).

Analizzando lo sviluppo della popolazione presente negli ultimi dodici mesi è possibile constatare che i cittadini sammarinesi sono diminuiti di 15 unità e rappresentano il 79,6% della popolazione. I cittadini italiani rappresentano il 16,1% della popolazione e sono aumentati di 199 unità, mentre gli abitanti con cittadinanze diverse da quelle appena elencate (4,3% della popolazione) sono aumentati di 67 unità.

Da gennaio a marzo sono state registrate 37 nascite (+8 rispetto allo stesso periodo del 2024), i decessi sono stati 82 (+10 rispetto al primo trimestre 2024). Il saldo naturale relativo ai primi tre mesi del 2025 è negativo di 45 unità, lo scorso anno era pari a -43 unità.

I matrimoni celebrati, ove almeno un coniuge è cittadino sammarinese, sono stati 6, 8 in meno rispetto al primo trimestre 2024.

I nuclei familiari sono 15.059, 202 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un numero medio di componenti pari a 2,25. Nell’ultimo anno sono aumentati di 206 unità i nuclei formati da un solo componente e sono diminuiti rispettivamente di 19 e di 12 unità quelli formati da tre e quattro componenti.

Nel primo trimestre 2025 sono immigrati 98 individui, 77 provengono dall’Italia e 71 hanno cittadinanza italiana. Nello stesso periodo sono emigrati 39 individui, dei quali 31 hanno scelto l’Italia come destinazione. Gli emigrati con cittadinanza sammarinese sono 28, quelli con cittadinanza italiana sono 9.

-Imprese

Al 31 marzo 2025 le imprese presenti ed operanti in Repubblica sono 5.316, rispetto al 31 marzo 2024, si registra un incremento di 101 unità (+1,9%). Nell’ultimo anno i settori che hanno registrato variazioni positive più significative sono: “Attività Finanziarie e Assicurative” (+29 unità pari al +28,2%), “Sanità e Assistenza Sociale” (+20 unità pari al +13,3%) e “Attività Professionali, Scientifiche e Tecniche” (+20 unità pari al +1,9%). Il settore manifatturiero ha registrato una diminuzione del numero di imprese pari a 20 unità (- 4,1%), le imprese che operano nel settore del commercio sono invece diminuite di 2 unità.

Classificazione della sezione di attività economica: ATECO2007 Variazione dal 31 marzo 2024 al 31 marzo 2025

mar-24 mar-25 Variazione Variazione %

Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 52 58 6 11,5% Attività Manifatturiere 485 465 -20 -4,1% Fornitura di Acqua; Reti Fognarie, Attività di Gestione dei Rifiuti e Risanamento 8 8 0 0,0% Costruzioni 352 351 -1 -0,3% Commercio all’ingrosso e al Dettaglio; Riparazione di Autoveicoli e Motocicli 1.119 1.117 -2 -0,2% Trasporto e Magazzinaggio 119 122 3 2,5% Attività dei Servizi di Alloggio e di Ristorazione 193 193 0 0,0% Servizi di Informazione e Comunicazione 240 251 11 4,6% Attività Finanziarie e Assicurative 103 132 29 28,2% Attività Immobiliari 339 352 13 3,8% Attività Professionali, Scientifiche e Tecniche 1.073 1.093 20 1,9% Noleggio, Agenzie di Viaggio, Servizi di Supporto alle Imprese 192 196 4 2,1% Amministrazione Pubblica e Difesa; Assicurazione Sociale Obbligatoria 2 2 0 0,0% Istruzione 57 58 1 1,8% Sanità e Assistenza Sociale 150 170 20 13,3% Attività Artistiche, Sportive, di Intrattenimento e Divertimento 196 204 8 4,1% Altre Attività di Servizi 534 543 9 1,7% Organizzazioni ed Organismi Extraterritoriali 1 1 0 0,0% Totale 5.215 5.316 101 1,9%

A marzo 2025 la forma giuridica più diffusa è quella societaria con 3.094 unità (+76 unità rispetto allo scorso anno), seguita dalle attività libero professionali con 800 unità. Le imprese individuali sono 844, 19 in più rispetto al mese di marzo 2024.

La maggior parte delle imprese sul nostro territorio ha piccole dimensioni, infatti il 44,7% di esse impiega da 1 a 9 addetti e il 48,6% non ha dipendenti. Solamente 355 imprese, pari al 6,7% del totale, hanno più di 9 addetti.

-Turismo

Nel periodo che va da gennaio a marzo 2025 l’afflusso turistico è stato pari a 271.716 visitatori, con una diminuzione rispetto all’anno precedente pari al -1,6%. Il mese che ha registrato il maggior numero di presenze è gennaio, con un incremento rispetto all’anno precedente pari al +6,4%; mentre nei mesi successivi l’afflusso è stato inferiore rispetto al 2024.

Per quanto riguarda il turismo di sosta, da gennaio a marzo 2025, sono stati registrati 18.610 arrivi (- 4,4% rispetto al 2024) per un totale di 31.261 pernottamenti (-2,9%), con una media di 1,68 notti trascorse per ogni persona arrivata. I turisti che hanno scelto di pernottare a San Marino provengono per il 88%

Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica della Repubblica di San Marino www.statistica.sm 2

dall’Europa, l’Italia è il paese di provenienza della maggior parte di essi (65,2% del totale), seguita dalla Germania (3,6%). Tra i paesi extra europei il maggior numero di provenienze si registra dagli Stati Uniti (3,3%).

-Trasporti

Al 31 marzo 2025 in Repubblica risultano registrati 53.670 veicoli, -353 rispetto allo scorso anno. Nel primo trimestre 2025 sono stati immatricolati 800 veicoli (+47 rispetto al 2024), di cui: 612 automobili (+47 rispetto al 2024), 96 mezzi a due ruote (-18 rispetto all’anno precedente) e 92 mezzi di lavoro. Sono state immatricolate 235 auto elettriche o ibride (+46 rispetto al 2024) pari al 38% del totale.

-Occupazione / disoccupazione

Al 31 marzo 2025 le forze di lavoro complessive sono pari a 25.001 unità, rispetto al 31 marzo 2024 si registra un incremento di 453 unità (+1,8%). I lavoratori dipendenti del settore privato sono 18.723 e, insieme a quelli del settore pubblico, rappresentano il 91,1% della forza lavoro. Le altre componenti della forza lavoro sono rappresentate da 1.572 lavoratori indipendenti (6,3% della forza lavoro) e 663 disoccupati, di cui 372 sono disoccupati in senso stretto.

I lavoratori dipendenti del settore privato nell’ultimo anno sono aumentati di 351 unità (+1,9%); i settori che hanno registrato i maggiori incrementi sono: “Servizi di Informazione e Comunicazione” (+91 lavoratori pari al +8,5%), “Noleggio, Agenzie di Viaggio, Servizi di Supporto alle Imprese” (+74 lavoratori pari al +8,6%), “Attività Manifatturiere” (+39 lavoratori pari al +0,5%) e “Trasporto e Magazzinaggio” (+38 lavoratori pari al +6,7%). Il settore del commercio, con 3.172 occupati, ha mantenuto costante il numero di lavoratori rispetto all’anno.

Il lavoratori del Settore Pubblico Allargato sono 4.043, sono aumentati di 142 unità nell’ultimo anno, pari al +3,6%.

Classificazione della sezione di attività economica: ATECO2007 Variazione mar-24/mar-25 mar-24 mar-25 Lavoratori %

Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 33 28 -5 -15,2% Attività Manifatturiere 7.094 7.133 39 0,5% Fornitura di Acqua; Reti Fognarie, Attività di Gestione dei Rifiuti e Risanamento 106 108 2 1,9% Costruzioni 940 970 30 3,2% Commercio all’ingrosso e al Dettaglio; Riparazione di Autoveicoli e Motocicli 3.172 3.172 0 0,0% Trasporto e Magazzinaggio 565 603 38 6,7% Attività dei Servizi di Alloggio e di Ristorazione 1.056 1.061 5 0,5% Servizi di Informazione e Comunicazione 1.076 1.167 91 8,5% Attività Finanziarie e Assicurative 652 663 11 1,7% Attività Immobiliari 99 108 9 9,1% Attività Professionali, Scientifiche e Tecniche 1.122 1.154 32 2,9% Noleggio, Agenzie di Viaggio, Servizi di Supporto alle Imprese 861 935 74 8,6% Amministrazione Pubblica e Difesa; Assicurazione Sociale Obbligatoria 13 14 1 7,7% Istruzione 97 106 9 9,3% Sanità’ e Assistenza Sociale 295 298 3 1,0% Attività Artistiche, Sportive, di Intrattenimento e Divertimento 243 274 31 12,8% Altre Attività di Servizi 488 485 -3 -0,6% Attività di Famiglie e Convivenze Come Datori di Lavoro per Personale Domestico; Produzione di

Beni e Servizi Indifferenziati per Uso Proprio da Parte di Famiglie e Convivenze 459 443 -16 -3,5% Organizzazioni ed Organismi Extraterritoriali 1 1 0 0,0% Totale settore privato 18.372 18.723 351 1,9%

Settore Pubblico Allargato 3.901 4.043 142 3,6% Totale lavoratori dipendenti 22.273 22.766 493 2,2%

Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica della Repubblica di San Marino www.statistica.sm 3

Negli ultimi dodici mesi il lavoratori frontalieri hanno subito un incremento di 406 unità (+5,1%), raggiungendo il numero di 8.421 lavoratori, pari al 37% del totale dei lavoratori dipendenti. Nella ripartizione per qualifica, i frontalieri sono principalmente “Operai” (53,9%) e “Impiegati” (43,9%).

Al 31 marzo 2025 i disoccupati totali sono 663, nell’ultimo anno sono diminuiti di 51 unità. I disoccupati in senso stretto, ovvero coloro che si rendono immediatamente disponibili ad entrare nel mondo del lavoro, sono 372, 29 in meno rispetto al 2024. Tra di essi, il titolo di studio prevalente è il diploma di maturità (36,8% del totale), mentre la percentuale di disoccupati con un titolo di studio universitario è il 26,6%.

Tassi di lavoro e disoccupazione

mar-24 mar-25

Tasso di disoccupazione totale 4,32% 4,00%

Tasso di disoccupazione in senso stretto 2,43% 2,24%

Tasso di occupazione totale 103,61% 105,32%

Tasso di occupazione interno 68,77% 68,88%

-C.I.G.

La cassa integrazione guadagni liquidata nel 2024 ammonta a € 4.523.213, ne hanno fatto ricorso 303 aziende. Nello stesso periodo del 2023 la cassa integrazione ammontava a € 3.325.150 e le aziende coinvolte erano 317. Relativamente alle cause si rileva che l’importo liquidato per “Situazioni temporanee di mercato” ammonta a € 3.996.413.

L’Indennità Economica Speciale liquidata nel primo trimestre 2025 è pari a € 469.802, nello stesso periodo del 2024 ammontava a € 456.592.

Tutti i dati del bollettino di statistica sono disponibili sul sito internet www.statistica

Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica della Repubblica di San Marino www.statistica.sm 4