Ugolini Costruzioni. Residenza Balducci: Vivere il fascino della storia con il comfort moderno

Situata nel cuore del centro storico di Serravalle, San Marino, la Residenza Balducci rappresenta un’opportunità unica per chi desidera abitare in un contesto che coniuga la tradizione e la storia con un design contemporaneo ed elegante. Questo esclusivo complesso residenziale, frutto di una sapiente opera di demolizione e ricostruzione, offre quattro unità abitative progettate per garantire il massimo comfort e una qualità di vita superiore.

Una Location Unica nel Cuore di Serravalle

La Residenza Balducci si trova a pochi passi dai principali servizi di Serravalle, rendendo ogni necessità quotidiana facilmente accessibile. Immerso nel fascino senza tempo del centro storico, il complesso residenziale è perfetto per chi cerca una dimora che offra tranquillità e praticità.

Unità Abitative Esclusive

Il complesso è composto da quattro appartamenti, ciascuno con caratteristiche uniche:

– Bilocale di 58 mq: Ideale per coppie o single, offre una zona giorno open space con soggiorno e cucina, una spaziosa camera da letto matrimoniale e un bagno. Perfetto per chi cerca una soluzione abitativa funzionale e moderna.

– Trilocale di 100 e 120 mq: Questi appartamenti sono pensati per famiglie o per chi desidera spazi più ampi. Oltre alla zona giorno open space, dispongono di una seconda camera da letto doppia, un secondo bagno, e un ampio terrazzo panoramico che offre una vista mozzafiato sul Monte Titano e sulla Repubblica di San Marino.

Planimetrie

Planimetrie indicative delle unità abitative:

Design e Comfort ai Massimi Livelli

Il design della Residenza Balducci è il risultato di un’attenta ricerca di equilibrio tra eleganza e semplicità formale. L’edificio dialoga armoniosamente con il contesto storico grazie all’inserimento di elementi decorativi tipici, mentre l’interno degli appartamenti è ottimizzato per offrire il massimo comfort. Le ampie terrazze panoramiche permettono di godere appieno degli spazi esterni, mentre le coperture in legno a falde, visibili dall’interno degli appartamenti al piano primo, conferiscono un tocco di calore e autenticità.

Innovazione e Sicurezza

Le unità abitative della Residenza Balducci sono state progettate per raggiungere i più alti standard di efficienza energetica, acustica e antisismica. Gli spazi sono stati pensati per garantire il massimo comfort, con una particolare attenzione alla fruibilità e alla sicurezza degli ambienti.

Servizi Esclusivi

Ogni appartamento dispone di un garage interrato coperto, collegato direttamente alle unità abitative tramite un ascensore e una scala interna. Inoltre, è disponibile una tavernetta open space al livello dei garage, che può essere collegata internamente al bilocale al piano terra o venduta separatamente, offrendo così ulteriore flessibilità di utilizzo.

Vista e Contesto Unico

Le unità abitative offrono una vista unica sul Monte Titano e sulla Repubblica di San Marino, con ampi terrazzi che permettono di godere al meglio del contesto naturale circostante.

Posizione Strategica Vicino ai Principali Servizi

Il Complesso Residenziale si trova in una posizione privilegiata, a pochi passi da tutti i principali servizi di Serravalle . Questa zona è particolarmente adatta a famiglie, grazie alla vicinanza a scuole e asili di qualità. Inoltre, gli appassionati di sport e attività ricreative apprezzeranno la vicinanza al Multieventi Sport Domus, che include una piscina olimpionica, ed al San Marino Stadium. Per lo shopping e il tempo libero, i centri commerciali Atlante e Azzurro sono facilmente raggiungibili, offrendo un’ampia gamma di negozi, ristoranti e servizi.

Contatti e Informazioni

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare Ugolini Costruzioni al numero: 0549 964314 o via mail: Ugolinicostruzioni@gmail.com. La consegna delle unità abitative è prevista per il 2025, offrendo un’opportunità imperdibile per chi desidera vivere in un contesto unico, ricco di storia e all’avanguardia dal punto di vista del comfort e della sicurezza.