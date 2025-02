ULTIMA ORA. *** Primo caso di VAIOLO DELLE SCIMMIE Clade 1 (la forma più pericolosa del virus) fuori dall’Africa segnalato in Svezia

Il 15 agosto 2024 è stato segnalato in Svezia il primo caso di vaiolo delle scimmie causato dalla variante Clade 1, al di fuori del continente africano che è un’importante novità epidemiologica, poiché il Clade 1 è considerato la forma più pericolosa del virus. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha recentemente dichiarato un’emergenza sanitaria globale a causa della diffusione di questa variante.

Secondo l’Agenzia svedese per la sanità pubblica, il caso è stato diagnosticato a Stoccolma. Il ministro della salute svedese, Jakob Forssmed, ha dichiarato che, nonostante la serietà della situazione, il rischio di infezione per la popolazione è basso e che il Paese è ben preparato a fronteggiare l’emergenza. La Svezia dispone infatti di vaccini efficaci e di procedure sanitarie adeguate per gestire il contagio.

https://it.wikipedia.org/wiki/Vaiolo_delle_scimmie