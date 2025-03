Ultimi sviluppi nel conflitto Russia-Ucraina: tra azioni militari e prospettive di pace

Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a essere un nodo cruciale della geopolitica globale, con ripercussioni che vanno ben oltre il fronte di guerra. Negli ultimi giorni, tra offensive militari, proposte diplomatiche e tensioni internazionali, la situazione ha subito evoluzioni importanti. Mentre Mosca rilancia l’idea di un governo provvisorio in Ucraina, l’Occidente valuta nuove strategie di supporto a Kiev, tra cui una possibile missione di pace europea. Sullo sfondo, il peso delle sanzioni, i processi ai combattenti e il futuro incerto di una guerra che sembra ancora lontana dalla fine.

Proposta di governo provvisorio in Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha avanzato la proposta di istituire un governo temporaneo in Ucraina, sostenuto da ONU, Stati Uniti, paesi europei e alleati della Russia, per sostituire l’attuale amministrazione di Volodymyr Zelensky. Questo governo avrebbe il compito di organizzare nuove elezioni e negoziare un possibile accordo di pace. Tuttavia, gli Stati Uniti hanno respinto questa proposta, mentre in Europa si discute l’invio di una forza militare dopo un eventuale accordo di pace, idea supportata dall’Ucraina ma respinta dalla Russia. ?El País

Incontro a Parigi per una forza di pace europea

A Parigi, leader di oltre 30 nazioni, tra cui Keir Starmer, si sono riuniti per discutere il dispiegamento di una forza di pace europea in Ucraina, definita “pacifista” dal presidente francese Emmanuel Macron. L’obiettivo è fornire garanzie di sicurezza per mantenere la pace, senza coinvolgere le truppe europee in combattimenti diretti. Tuttavia, la Russia ha accusato Francia e Regno Unito di pianificare un intervento militare sotto il pretesto di una missione di pace, aumentando il rischio di uno scontro diretto con la NATO.

Mantenimento delle sanzioni contro la Russia

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha confermato che le sanzioni contro la Russia rimarranno in vigore, sottolineando la necessità di mantenere la pressione su Mosca. Ha inoltre evidenziato l’importanza di incrementare il supporto militare e finanziario all’Ucraina, annunciando che l’UE anticiperà la sua quota dei prestiti del G7 a Kiev, per un totale di 18 miliardi di euro. ?

Condanna e sentenza per membri del reggimento Azov

Un tribunale russo ha condannato 12 membri del reggimento ucraino Azov a 23 anni di prigione per attività terroristiche e tentativo di presa violenta del potere. Tra questi, Oleksii Smykov, la cui compagna, Kateryna Bondarenko, ha espresso sgomento per la sentenza e ha chiesto aiuto agli alleati dell’Ucraina per esercitare pressione sulla Russia affinché restituisca i prigionieri, sottolineando il loro status di combattenti secondo il diritto internazionale umanitario.

Cronologia recente del conflitto

Ad agosto 2024, le truppe ucraine hanno lanciato un’invasione a sorpresa nella regione russa di Kursk, ottenendo significativi successi territoriali. Tuttavia, entro febbraio 2025, gran parte di questi guadagni sono stati persi a causa delle controffensive russe e della diminuzione del supporto militare occidentale.

Conclusione

Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a evolversi, con sviluppi sia sul campo di battaglia che nei corridoi diplomatici. Mentre le proposte di pace e le iniziative diplomatiche si moltiplicano, la situazione rimane tesa e incerta, con entrambe le parti che cercano di consolidare le proprie posizioni in vista di eventuali negoziati futuri.?