Ultim’ora – Rimini, omicidio Pierina Paganelli: slitta a lunedì prossimo la decisione sul rinvio a giudizio di Dassilva

Nuovo rinvio nel procedimento sull’omicidio di Pierina Panganelli. L’udienza preliminare prevista per oggi non ha portato alla decisione attesa: il giudice per l’udienza preliminare, Raffaele Deflorio, ha aggiornato la discussione a lunedì 14 luglio.

Il motivo del rinvio non riguarda aspetti sostanziali dell’indagine, bensì un vizio formale: una notifica non è stata completata nei tempi previsti, circostanza che ha imposto il differimento della seduta. Rimane invece confermata la validità del percorso giudiziario fin qui seguito: tutte le eccezioni di nullità presentate dalla difesa sono state respinte. Se accolte, avrebbero potuto cambiare l’impostazione stessa del procedimento.

Al centro del processo c’è Louis Dassilva, l’unico indagato per l’omicidio della donna. Il giudice ha confermato la sua permanenza in carcere, in attesa dell’eventuale rinvio a giudizio. Un passaggio ormai imminente: i termini della custodia cautelare scadranno il 16 luglio, data che segnerà esattamente un anno dalla sua incarcerazione.

A questo punto, tutto ruota attorno alla prossima udienza: il 14 luglio si discuterà nel merito, e da lì potrà arrivare la decisione definitiva sul processo a carico dell’indagato.