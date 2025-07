Ultim’Ora – San Giovanni in Marignano, maxi-tamponamento sulla SP17: due centauri feriti, coinvolte tre auto e due moto, strada chiusa

Mattinata di paura sulle strade della Romagna: un grave incidente si è verificato oggi, lunedì 14 luglio, lungo la Strada Provinciale 17 nel territorio di San Giovanni in Marignano. Lo scontro ha coinvolto cinque veicoli: tre automobili, una motocicletta e uno scooter.

Secondo quanto emerso dai primi rilievi, una moto Yamaha avrebbe tamponato una Suzuki Ignis ferma sul lato destro della carreggiata. L’impatto ha provocato una reazione a catena che ha coinvolto gli altri mezzi sopraggiunti nello stesso senso di marcia.

I due motociclisti rimasti coinvolti nell’incidente sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati d’urgenza all’ospedale “Maurizio Bufalini” di Cesena. Le loro condizioni, pur richiedendo il ricovero, non sarebbero gravi né tali da far temere per la vita.

Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Locale di San Giovanni in Marignano, che ha provveduto a chiudere temporaneamente il tratto stradale interessato, per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi. La dinamica è attualmente al vaglio degli agenti.

La SP17 è una delle arterie provinciali più trafficate del comprensorio riminese, e questo nuovo incidente conferma l’estate complicata che sta attraversando la viabilità locale, già segnata da numerosi episodi analoghi.

La strada è tutt’ora completamente chiusa al traffico e verrà riaperta una volta terminati i rilievi di legge e sgomberata dai mezzi coinvolti. Restano forti i disagi per gli automobilisti e per il traffico locale.

Uolteriori notizie nel corso della giornata.