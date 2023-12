ULTIM’ORA. Scontro tra treni a Faenza. Sky: ”Si è trattato di un tamponamento accaduto alle 20.20 di stasera”

Secondo quanto riportato da Sky, il grave incidente ferroviario si è verificato lungo la linea Bologna-Rimini, nel territorio di Faenza, intorno alle 20:20 di oggi. Due treni, un Intercity e un regionale, si sono scontrati causando 17 feriti, fortunatamente con solo contusioni e ferite lievi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre da Forlì e Ravenna per le operazioni di soccorso. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sta seguendo gli sviluppi dell’incidente, come riferito in una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). Sono state richieste relazioni sulle condizioni dei feriti, sull’assistenza fornita ai passeggeri e sull’individuazione delle cause e di eventuali responsabilità.

La circolazione ferroviaria tra Castelbolognese e Forlì è stata sospesa. Trenitalia ha informato che le cause dell’incidente sono in corso di accertamento e si parla di una possibile collisione posteriore. I passeggeri coinvolti nell’incidente sono stati assistiti e si sta lavorando per la loro riprotezione.

L’incidente è avvenuto al km 56+006, in località via Corleto, a Faenza. Le prime immagini rivelano danni alle parti anteriori di un treno Hitachi Rock e un Frecciarossa 1000, entrambi di ultima generazione, sebbene i treni non siano usciti dai binari.

A seguito dell’incidente, vari treni lungo la linea hanno subito disagi, in particolare sul versante Adriatico. Trenitalia ha annunciato che treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi e i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso.

