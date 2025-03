ULTIM’ORA. US Open. Jannik Sinner trionfa in rimonta all’esordio

Jannik Sinner, attuale numero 1 del ranking ATP, ha inaugurato il suo cammino agli US Open con una vittoria in rimonta contro lo statunitense Mackenzie McDonald, numero 140 del mondo. Il match, iniziato con qualche difficoltà per l’altoatesino, lo ha visto perdere il primo set 2-6, apparendo visibilmente contratto.

Dopo un inizio complicato, Sinner ha rapidamente ribaltato la situazione, imponendosi con determinazione nei successivi tre set. Con un gioco deciso e ritrovata sicurezza, ha chiuso l’incontro con un netto 6-2, 6-1, 6-2, conquistando così l’accesso al secondo turno del prestigioso torneo americano.

La vittoria segna un buon inizio per Sinner in questa edizione degli US Open, dove è tra i favoriti per il titolo.