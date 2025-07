Un altro bancomat saccheggiato… San Marino sempre più simile a Gotham City, ma senza Batman a proteggerla!

San Marino è stata nuovamente colpita nella notte da un audace colpo ai danni di un bancomat di una banca locale, l’ennesimo episodio di una serie di attacchi che stanno scuotendo la tranquillità della Repubblica. Questo incidente non è un caso isolato, ma parte di un’allarmante escalation di microcriminalità che ha visto più banche prese di mira nelle ultime settimane, lasciando i cittadini sempre più preoccupati e vulnerabili.E San Marino asempre più simile a Gotham City… Ma senza Batman a proteggerla!

Di fronte a questa crescente ondata di criminalità, è fondamentale rivisitare due editoriali pubblicati su GiornaleSM, che non solo avevano previsto questa escalation, ma avevano anche proposto soluzioni concrete per contrastarla.

In un editoriale (clicca qui), pubblicato il 18 marzo 2025, si analizza in profondità l’impatto della microcriminalità su San Marino, paragonando la situazione alle caotiche strade di Gotham City e criticando aspramente la risposta inadeguata del governo.

In un altro (clicca qui), datato 10 giugno 2025, si analizza, presenta una proposta pragmatica: l’impiego di due droni per pattugliare i confini e dissuadere i criminali.

Entrambi gli editoriali rappresentano un’analisi lucida della situazione e un appello urgente all’azione. Mentre San Marino affronta questa crisi in escalation, queste riflessioni sono più attuali che mai e testimoniano la necessità di misure immediate ed efficaci. Invitiamo i nostri lettori a rileggere questi articoli per comprendere meglio le sfide in corso e le possibili vie d’uscita.

Oggi è il caso di rileggerli… e, magari, prenderli sul serio!