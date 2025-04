Un CT in Pediatria: Roberto Cevoli torna a Modena assieme alla nazionale di calcio e ai tifosi di San Marino

Lo storico difensore della “Longobarda” è il primo commissario tecnico a far visita ai piccoli degenti del Policlinico. Con lui un carico di doni raccolti dalla Federcalcio del Titano e dai supporter della “Brigata Mai 1 Gioia”

Modena, martedì 29 aprile 2025 – Roberto Cevoli torna a Modena e lo fa con un’iniziativa dal grande valore solidale che ha coinvolto assieme staff, giocatori e tifosi della nazionale di calcio di San Marino da lui allenata. L’ex difensore gialloblù, protagonista con la cosiddetta “Longobarda” della scalata dalla serie C1 alla A con annessa salvezza tra il 2001 e il 2004, adesso riveste infatti il ruolo di Commissario Tecnico della selezione del Titano e oggi, martedì 29 aprile, è stato ospite del Dipartimento Materno-Infantile, diretto dal Dottor Pier Luca Ceccarelli e in particolar modo dei reparti di Chirurgia Pediatrica, diretta dallo stesso Dottor Ceccarelli, Pediatria e Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Modena, diretti dal Professor Lorenzo Iughetti, per la consegna di una serie di doni destinati ai bambini ricoverati, alla Scuola Ospedaliera “Giacomo Grossi” dell’Istituto Comprensivo 6 e allo Spazio Incontro dei Servizi Educativi del Comune.

L’iniziativa è nata da una sinergia tra la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio e la Brigata Mai 1 Gioia, sodalizio che dal 2012 rappresenta l’unica tifoseria organizzata al fianco della nazionale del Titano. Nata per goliardia da un gruppo di ragazzi che vivono a cavallo tra le province di Modena e Reggio, questa realtà è diventata negli anni, grazie ai social media, prima di rilevanza nazionale e poi internazionale, con a oggi circa 90 iscritti provenienti da tutta Europa ma anche da Asia e Sudamerica. Proprio da questo gruppo nel periodo natalizio è nata una sottoscrizione spontanea che ha portato alla raccolta di fondi destinata all’acquisto di materiale ludico e didattico destinati allo Spazio Incontro e alla Scuola Ospedaliera. Una curiosità: i donatori appartenenti alla Brigata che hanno partecipato alla raccolta appartengono a sei diverse nazionalità: Italia, San Marino, Germania, Austria, Francia e Repubblica d’Irlanda. Proprio da quest’ultima arriva Alan Herbert, venuto a Modena appositamente da Oltremanica per assistere alla consegna della donazione assieme ai suoi campioni preferiti.

Il progetto ha coinvolto prima lo stesso Cevoli e poi la Federcalcio sammarinese stessa, i quali hanno aderito mettendo assieme a loro volta una donazione di materiale sportivo da consegnare direttamente ai piccoli degenti.

La nazionale di calcio di San Marino, affiliata alla FIFA e alla UEFA dal 1998, partecipa a tutte le competizioni delle rappresentative maggiori e giovanili al pari degli altri Stati, piccoli o grandi che siano, tra cui le qualificazioni agli Europei, ai Mondiali e alla Nations League. Proprio in quest’ultima competizione è stata protagonista nel 2024: la selezione di Roberto Cevoli ha infatti concluso al primo posto il proprio girone della Lega D con promozione nella C, tornando a vincere due partite dopo 20 anni esatti dall’ultimo successo, balzando alle cronache sportive di tutto il mondo. La curiosità generale è dettata dal fatto che San Marino occupa nel ranking FIFA la 210ma posizione, la più bassa a livello mondiale, sebbene appunto gli ultimi risultati stiano dando nuove speranze per il futuro. A giugno la selezione del Titano tornerà in campo per le qualificazioni ai mondiali, sfidando nell’ordine la Bosnia in trasferta e l’Austria in casa.

Per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena si è trattato della prima volta in cui ha ospitato un commissario tecnico di una nazionale all’interno dei propri reparti. L’AOU di Modena ha invece da tempo instaurato con la sanità sammarinese e il proprio Istituto per la Sicurezza Sociale rapporti consolidati nell’ambito degli accordi bilaterali già esistenti tra la Regione Emilia-Romagna e la Serenissima Repubblica di San Marino. In particolar modo, le due sanità collaborano da tempo soprattutto in ambito oncologico e chirurgico, inoltre sono attive da anni convenzioni che legano UNIMORE con la Repubblica del Titano tanto che è attivo dal 6 aprile 2016 un Protocollo di Intesa tra la Repubblica di San Marino ed UNIMORE che consente il finanziamento da parte dell’Istituto della Sicurezza Sociale di San Marino di posti aggiuntivi per le scuole di specializzazione relative ai medici di UNIMORE da riservarsi a cittadini sammarinesi o con residenza anagrafica ed effettiva nella Repubblica di San Marino da almeno un anno.

Partendo da questa donazione e il relativo momento di incontro, l’obiettivo adesso è estendere tali accordi anche in ambito pediatrico, tramite dei nuovi protocolli attualmente in fase di studio e valutazione.

Alla consegna della donazione odierna erano presenti il CT della Nazionale di San Marino Roberto Cevoli, il Team Manager Michele Raschi, il Supporters’ Liaison Officer Andrea Zoppis, i giocatori Matteo Vitaioli (attaccante, 97 presenze in nazionale), Dante Rossi (difensore, 36 presenze in nazionale) e Matteo Battistini (portiere nel giro della nazionale Under 21).

A riceverli, per conto dell’AOU Modenese, erano presenti il Direttore Amministrativo Avvocato Cosimo Palazzo, il Dottor Pier Luca Ceccarelli Direttore della Chirurgia Pediatrica e del Dipartimento Materno-Infantile, il Professor Lorenzo Iughetti Direttore della Pediatria e dell’Oncoematologia Pediatrica, la coordinatrice infermieristica Maria Cifuni, oltre a una delegazione di medici e professionisti sanitari afferenti ai reparti coinvolti. Per la Scuola Ospedaliera “Giacomo Grossi”- IC6 di Modena era presente le insegnanti Maria Chiara Mori e Carmen Franzese, in rappresentanza anche dello Spazio Incontro dei Servizi Educativi del Comune di Modena (Ivana Carri e Livia Grosso). A rappresentare la Brigata Mai 1 Gioia, oltre al già citato Alan Herbert, sono stati Daniele Dei, Andrea Saltari e Marco Brigoli.

Una curiosità: Matteo Battistini, oltre a essere nel giro dei portieri della nazionale Under 21 del Titano, è anche uno studente di Economia di UNIMORE tanto da dividere la propria vita tra Modena e San Marino, a ulteriori conferma di quanto queste realtà siano ben più vicine di due ore di macchina di distanza.



ALLEGATO CON DICHIARAZIONI

Roberto Cevoli, CT della nazionale di calcio di San Marino

«Sono molto contento di prendere parte a questa importante iniziativa. Credo che il calcio sia uno strumento utile che possa far divertire i bambini, creare per loro dei momenti di felicità e di svago come abbiamo fatto oggi. Mi fa molto piacere inoltre fare tutto questo a Modena, città alla quale sono molto legato. Tornare qui è sempre speciale, ho dei bellissimi ricordi».

Avvocato Cosimo Palazzo, Direttore Amministrativo dell’AOU di Modena

«Accogliere il Commissario Tecnico Roberto Cevoli e la Nazionale di San Marino è stato un onore e un’emozione. Questa iniziativa dimostra come lo sport possa essere veicolo di valori autentici e portatore di sorrisi nei luoghi dove più se ne ha bisogno. Il gesto di generosità verso i nostri piccoli pazienti è un esempio concreto di solidarietà che rafforza il legame tra istituzioni, territori e persone. Un grazie sentito a tutti coloro che hanno reso possibile questo momento speciale, nella speranza che sia solo l’inizio di una collaborazione ancora più ampia e continuativa».

Pier Luca Ceccarelli, Direttore della Chirurgia Pediatrica e del Dipartimento Materno-Infantile AOU Modena

«Abbiamo da poco scritto dei benefici fisici e psicologici dello sport praticato durante la degenza dei Pazienti pediatrici. Oggi siamo ancora a ringraziare chi dello sport ne fa una professione per la grande generosità mostrata verso i nostri piccoli pazienti e per l’importante e concreto aiuto datoci. Ma nello specifico il progetto “un CT in Pediatria” si caratterizza in maniera peculiare anche, ma forse soprattutto, per il particolare coinvolgimento dei promotori/protagonisti del progetto nei confronti di Modena e delle sue Istituzioni. A loro un grandissimo grazie di vero cuore da parte di tutti noi e, soprattutto, di tutti i nostri Pazienti e delle loro Famiglie».

Professor Lorenzo Iughetti, Direttore Pediatria AOU Modena

«Il dono che oggi ci viene offerto contribuisce in modo significativo a sostenere le attività dello Spazio Incontro e della Scuola Ospedaliera, luoghi importanti per alleggerire il periodo di soggiorno dei nostri bambini nelle strutture ospedaliere. È certamente singolare il fatto che il sodalizio “Brigata Mai 1 Gioia” protagonista di questo gesto smentisca con esso la sua stessa denominazione, regalando gioia non solo ai bambini ma, ne sono certo, anche ai suoi stessi sostenitori che ringrazio di cuore».

Andrea Bortolamasi, Assessore allo Sport del Comune di Modena

«Lo sport non è soltanto competizione, ha una valenza che va oltre i campi da gioco: è costruire relazioni, condividere valori e sostenere chi ha più bisogno. Un grazie di cuore, quindi, al CT Roberto Cevoli, alla nazionale di calcio di San Marino e ai tifosi della Brigata Mai 1 Gioia per l’affetto che dimostrano alla nostra comunità e ai bambini ricoverati al Policlinico. Come Comune di Modena siamo orgogliosi di vedere che lo sport sa essere anche testimonianza di solidarietà concreta; per questo esprimo un sentito ringraziamento per aver scelto di essere vicini ai nostri piccoli pazienti del Policlinico».

Daniele Dei, Brigata Mai 1 Gioia

«L’idea è nata nel giugno scorso quando c’è stato il primo incontro tra i rappresentanti dei tifosi e il CT Cevoli, nominato nei mesi precedenti. Il suo legame con Modena è ancora molto forte e da lì è nata una proposta di collaborazione che ha interessato prima il gruppo di tifosi, attraverso una donazione spontanea, e poi i miei colleghi del Servizio Comunicazione e Informazione dell’AOU di Modena, con i quali da una conversazione informale è nata la voglia di provare a costruire qualcosa di più, coinvolgendo tutta l’Azienda fino ad arrivare al momento di oggi e, chissà, a future collaborazioni. Colgo l’occasione per ringraziare l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena per aver reso possibile questa sinergia. Intanto come gruppo ci stiamo attivando per replicare questa donazione nei prossimi mesi, a sostegno della Pediatria dell’Ospedale di Stato di Cailungo».

Gabriele Sorrentino

Ufficio Relazioni con la stampa e i media

Servizio Comunicazione e informazione