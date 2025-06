Un errore … di Sergio Pizzolante

Che invocano la diplomazia per risolvere tutti i conflitti e poi, solo con Israele, zero diplomazia.

Che vogliono la resa dei bambini, delle donne, dei vecchi, a Putin.

Gli stessi che non vogliono vedere le tante Bucha, che non vogliono vedere le migliaia di bambini e bambine strappate alle madri per farli diventare russi per odiare le madri e i padri.

Che non vedono gli ospedali ucraini bombardati.

Sono gli stessi che vengono nelle vostre piazze per dire che non bisogna dare le armi per difendersi alla Resistenza ucraina.

Gli stessi.