UN GRANDE WEEKEND A MISANO WORLD CIRCUIT CON IL FINALE DEL CIV CLASSIC E LA PROVA SPECIALE DEL RALLYLEGEND “PIRELLI POWER STAGE”

Misano World Circuit, 12 ottobre 2023 – Il fascino delle moto che hanno fatto la storia del motociclismo, l’adrenalina della competizione e un’inedita preview che promette grande spettacolo: sono questi gli ingredienti del Misano CIV Classic Weekend, in programma a Misano World Circuit da domani a domenica.

Il tracciato del “Marco Simoncelli ospiterà la prova finale del CIV Classic e la doppia gara del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance 2023, con l’appuntamento serale del sabato e la diurna di domenica.

In pista moto con almeno 20 anni di età per la maggior parte iscritte al Registro Storico FMI, mezzi capaci di esprimere ancora prestazioni molto elevate e che richiedono quindi capacità di guida di alto livello.

Attesi circa 320 piloti, iscritti alle numerose categorie in gara. La più partecipata, con 38 iscritti al via, sarà la 2T Italian GP, articolata nelle cilindrate 125 e 250, l’unico campionato in Italia riservato alle moto 2 tempi.

Tra le classi più coinvolgenti impegnate in pista anche il Trofeo Lightwin, la classe Vintage Mini e il già citato Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, con la caratteristica partenza in “stile Le Mans”, con le moto schierate.

Numerosi i titoli ancora da assegnare, ci sarà dunque grande battaglia e uno spettacolo piacevole da vedere per gli spettatori del Misano World Circuit.

VENERDÌ SERA L’ATTESA PROVA SPECIALE DEL RALLYLEGEND “PIRELLI POWER STAGE”

Il programma del Misano CIV Classic Weekend sarà arricchito da una grande novità: venerdì sera il tracciato di Misano World Circuit ospiterà una prova speciale del Rallylegend 2023, l’evento in programma nella Repubblica di San Marino dal 12 al 15 ottobre. Dodici chilometri di pura adrenalina ed emozioni che il pubblico potrà seguire seduto comodamente nelle tribune del circuito.

Sarà l’occasione per vedere all’opera grandi campioni delle quattro e delle due ruote, come l’ex pilota di Formula 1 René Arnoux, il nove volte iridato di motocross Tony Cairoli e il campione del mondo 2002 della classe 250 e recordman italiano di successi i Superbike Marco Melandri.

Misano World Circuit si conferma nella sua vocazione di parco del motorsport e grazie alla sua polifunzionalità rende possibili anche occasioni come questa, innovative e sempre nel segno di creare occasioni di connessione con il territorio e la Repubblica di San Marino.

L’inserimento della prova speciale del Rallylegend nel programma del Misano Civ Classic Weekend è possibile anche grazie alla disponibilità della Federazione Motociclistica Italiana che ha aderito con grande entusiasmo a questa proposta che aggiunge ulteriori emozioni per gli appassionati presenti in circuito.

BIGLIETTI

I biglietti per assistere al Misano CIV Classic Weekend saranno in vendita alle casse dell’autodromo nelle tre giornate dell’evento (per info e prezzi: https://www.misanocircuit.com/biglietteria/classic/).

Per quanto riguarda Rallylegend, l’ingresso alla prova speciale di Misano sarà compreso nei biglietti “All Plus” e “All”, mentre le casse saranno aperte per chi non vorrà perdere questo evento particolare (info e prezzi: https://www.misanocircuit.com/biglietteria/rallylegend/).

