Un luogo di comunità per tutti, inaugurato questa mattina a Cesena l’Emporio solidale

Era il 29 luglio 2021 quando l’Amministrazione comunale di Cesena e otto associazioni locali di volontariato (Adra, Arci Solidarietà Cesenate, Auser, Associazione di Carità Mater Caritatis, Campo Emmaus, Centro di Aiuto alla Vita, Croce Rossa Italiana e San Vincenzo De’ Paoli) approvarono e sottoscrissero con l’Unione dei Comuni Valle Savio il Protocollo d’Intesa per la co-progettazione e l’avvio della prima fase di sperimentazione dell’Emporio solidale cittadino. Oggi, a distanza di quattro anni è stato inaugurato il presidio di via Guido Rossa 140, a Torre del Moro, che ospita l’Emporio solidale e il centro servizi. Occorre ricordare però che l’attività dell’Emporio é stata avviata nel maggio 2023 alla scuola ‘Don Milani’ (trasformata in hub a seguito dell’alluvione), per poi proseguire in un padiglione del mercato ortofrutticolo di Pievesestina.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte il Sindaco Enzo Lattuca, la Presidente dell’Unione Valle del Savio Monica Rossi, l’Assessora ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo, l’Assessora regionale all’Agenda digitale, Legalità, Contrasto alle povertà Elena Mazzoni, la consigliera regionale Francesca Lucchi, Pier Currà, Founder Pier Currà Architettura, la Presidente del ‘Barco’ Catia Bianchi, il Vescovo della Diocesi di Cesena Sarsina, S.E. Mons. Giuseppe Antonio Caiazzo, il Pastore della Chiesa Avventista Dag Pontvik, Monica Brandoli, Responsabile Servizio Coesione Sociale – Infanzia, adolescenza e famiglie del Settore Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, e tutte le associazioni aderenti al progetto di comunità, oltre agli stakeholders del territorio e altre realtà cittadine.

L’Emporio solidale, le cui risorse afferiscono in parte al PNRR, Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Linea di investimento 1.3.2. Povertà estrema: Centro Servizi, è un progetto di comunità, di contrasto alle povertà: un vero e proprio ‘market’ che rappresenta un concreto sostegno al fabbisogno quotidiano delle famiglie in condizione di marginalità, in uno spazio accogliente di incontro e socializzazione. È il frutto di un percorso partecipato avviato dall’Unione Valle del Savio e dal Comune di Cesena insieme alle 8 associazioni che hanno investito risorse e competenze per offrire un servizio in più alla comunità e a quei nuclei familiari che vivono una condizione di fragilità socio-economica. A questo proposito, si ricorda che l’Associazione Emporio Solidale ‘Il Barco’ odv nel mese di maggio ha eletto il nuovo Consiglio direttivo e la nuova presidente Catia Bianchi di Croce Rossa-Comitato di Cesena che avrà il compito di valorizzare i risultati ottenuti fino ad ora e potenziare il servizio nella nuova sede. Nuovi consiglieri sono Giuseppe Brighi di Campo Emmaus ODV, Giovanni Benini di ADRA Italia e Paolo Brunetti di Arci Solidarietà; riconfermati Ettore Lucchi, Ugo Zanolari e William Tafani rispettivamente di ODV San Vincenzo, ADRA Italia e Mater Caritatis APS.

Il progetto architettonico, curato dallo studio Pier Currà Architettura di Cesena, è composto dalla struttura principale del Centro servizi a contrasto della povertà, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in cui trova allocazione anche il market dell’Emporio solidale, da un magazzino di stoccaggio merci di circa 300 metri quadrati e da un piazzale per il carico e scarico merci, oltre alla dotazione di parcheggi e spazi liberi. Nello specifico, nell’Emporio verranno distribuiti viveri, indumenti e farmaci e vi potranno accedere i nuclei familiari individuati dai servizi sociali dell’Unione Valle Savio, dotati di una card che ogni mese metterà loro a disposizione un plafond per gli acquisti. Il Centro Servizi si caratterizza invece come uno spazio aperto all’intera comunità all’interno del quale le famiglie possono trovare servizi ed interventi diversi a sostegno della condizione di fragilità. L’intervento strutturale, corrispondente a un investimento complessivo di 1.485.000,00 euro (575 mila euro di risorse comunali e 910 mila assegnati al Comune di Cesena dal PNRR nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”). A queste cifre si sommano ulteriori 180 mila euro, sempre assegnati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, destinati alla gestione dei vari servizi.

La sede di via Guido Rossa 140, inserita in un contesto naturale rappresentato dal parco annesso, si sviluppa su due piani: al piano terra trova spazio l’Emporio Solidale (punto accoglienza, Market solidale, spazio per l’infanzia e internet point, ambiente per la manipolazione di alimenti), al piano primo si trova il Centro Servizi con uffici, sala incontri e sale polivalenti. A questi spazi si affianca il magazzino merci con celle frigorifere per la conservazione del fresco e del surgelato destinato alla distribuzione.. L’Emporio solidale è aperto il lunedì dalle 13:00 alle 16:00; mercoledì dalle 11:00 alle 14:00; venerdì dalle 13:00 alle 16:00. Per informazioni è possibile contattare l’Associazione ‘Il Barco’ al 3293973233 oppure scrivendo all’indirizzo mail info@ilbarco.it.

Comune di Cesena, 20 giugno 2025