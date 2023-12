Un successo il concerto di Natale della Corale di San Marino

Il concerto della Corale San Marino “E adesso… Musical” ha entusiasmato il pubblico lo scorso fine settimana, proponendo brani tratti dai grandi musical. Da “Jesus Christ Superstar” a “La Bella e la Bestia”, da “Hair” a “Il Fantasma dell’Opera” a “Fame”, il concerto ha regalato un crescendo di emozioni che ha saputo scaldare le fredde serate invernali. Guidata dal M° Fausto Giacomini, l’ensemble si conferma come una delle realtà musicali più importanti del territorio. Inoltre, il concerto è stato anche un’iniziativa di solidarietà, con una parte del ricavato devoluto all’ASSPIC, Associazione Sammarinese Patologie Invecchiamento Cerebrale. Il Patrocinio dell’Alto Patrocinio della Reggenza, il Patrocinio e supporto delle Segreterie di Stato e il sostegno degli sponsor hanno contribuito al successo dell’evento. La Corale è stata supportata da un gruppo di musicisti esperti: Pasquale Montuori, Danilo Bucci, Massimo Marches, Stefano Manoni e Stefano Zambardino. Inoltre, sono stati presenti come ospiti speciali Nicola Giaquinto, Valentina Monetta e Mario Mosca, che hanno aggiunto un valore straordinario al concerto. Domani pomeriggio, alle 17:00, presso la Chiesa di Montegiardino, sarà l’occasione per riascoltare la Corale in una versione più intima, con brani spiritual e della tradizione natalizia, accompagnati dal M° Giaquinto al pianoforte. Non mancate questo appuntamento.