UN WEEKEND STREGATO A SAN MARINO OUTLET EXPERIENCE: CACCIA AL TESORO, FACTORY DELLE ZUCCHE E ALTRE ATTIVITÀ PER BAMBINI E FAMIGLIE

San Marino Outlet Experience, 26 ottobre 2023 – Un weekend “stregato” a San Marino Outlet Experience, dove Halloween arriverà in anticipo. Sabato 28 e domenica 29 ottobre l’outlet attende bambini e famiglie per due giornate di attività, giochi e laboratori creativi gratuiti da vivere in maschera.

Sabato 28 ottobre, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, sarà possibile partecipare ad un’avvincente caccia al tesoro all’interno dell’outlet: un dolce tesoro attenderà i bambini che avranno cercato tutti gli indizi per risolvere un mistero spettrale.

Domenica, al mattino e al pomeriggio, la Factory delle Zucche accoglierà i bimbi per liberare la fantasia tra zucche da colorare e laboratori creativi a tema. In entrambe le giornate, inoltre, tutti i bambini potranno farsi fare un trucco spaventoso dalla make-up kids artist e farsi fotografare nel Photo Boot Point dedicato per un ricordo “da brividi”.

Per i più grandi, invece, San Marino Outlet Experience proporrà le Promo d’Autunno: sconti “da paura” in tutti i negozi aderenti.

San Marino Outlet Experience è un outlet di 17.000 mq che ospita brand internazionali del lusso e prestigiose boutique nel settore dell’abbigliamento, degli accessori e dell’arredo casa oltre a lounge-bar, cafè e ristoranti.

La struttura, che ha sede nella Repubblica di San Marino, in Strada degli Angariari, 41 a Falciano, lungo l’asse stradale che collega Rimini a San Marino è conforme alle più stringenti normative di eco-sostenibilità e al protocollo BREEAM, uno dei più affermati standard di certificazione internazionale per la sostenibilità edilizia. È dotata di un parcheggio coperto da 1.400 posti, con accesso diretto all’Outlet e di un’area riservata ai veicoli elettrici con 38 colonnine di ricarica disponibili a titolo gratuito. Fra i servizi offerti agli ospiti anche una Welcome Lounge con personale multilingua, l’Info Point dell’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino “Visit San Marino”, wi-fi gratuito in tutte le aree, una zona giochi attrezzata, gratuita, per le famiglie con bambini e 400mq di lounge per chi è alla ricerca di una esperienza di shopping riservata, esclusiva e confortevole.

San Marino Outlet Experience è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00. I negozi presenti sono disponibili online: www.sanmarinooutlet.com

Ufficio stampa: MOAB