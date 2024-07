UNA GRANATA E ALTRE ARMI IN CONDOMINIO: UOMO DENUNCIATO DAI CARABINIERI DELLA STAZIONE DI BOLOGNA SAN RUFFILLO

Bologna: I Carabinieri della Stazione Bologna San Ruffillo hanno denunciato un uomo sulla quarantina per detenzione abusiva di armi. La denuncia è scaturita a seguito di un intervento dei Carabinieri in un appartamento condominiale, dopo che erano venuti a conoscenza che all’interno di un’abitazione erano state trovate delle armi. Considerata la particolarità della notizia che interessava l’unità immobiliare di un palazzo, abitato da altre famiglie, i militari della Stazione Bologna San Ruffillo si sono recati velocemente sul posto con i Carabinieri Artificieri e Cinofili del Nucleo Investigativo, per procedere alla ricerca delle armi e alla bonifica dei luoghi. Le operazioni dei Carabinieri sono terminate col sequestro di tre pistole, una cinquantina di proiettili risalenti al secondo conflitto mondiale e una bomba a mano alterata appartenente alla famiglia degli ordigni a “frammentazione”. Le armi rinvenute saranno sottoposte agli esami balistici dei Carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma. Il presunto responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna.