Una tavola rotonda sul dialogo interreligioso. Venerdì 5 luglio un seminario pubblico conclude la prima parte del percorso in Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali promosso  dall’Issr Marvelli e dall’Università di San Marino.

Venerdì 5 luglio, dalle 15,30, si svolge nell’Aula Magna dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino – Montefeltro (in via Covignano 265 a Rimini) la Tavola Rotonda dal titolo: “Fondamenti del dialogo interreligioso: antidoto ai fondamentalismi”.

Interverranno come relatori quattro docenti su quattro diversi focus tematici: i professori Nevio Genghini (filosofia della cultura dialogica), Adolfo Morganti (fenomenologia dell’esperienza religiosa), Elena Cecchi (sociologia del dialogo interreligioso), Natalino Valentini (dialogo ecumenico/ortodossia).

A loro si aggiungerà la prestigiosa voce di don Giuliano Savina, direttore dell’Unedi (Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana).

Modera l’incontro il prof. Marco Casadei, direttore dell’Istituto.

L’ingresso all’evento è libero, fino ad esaurimento posti.

Per chi non potrà esserci in presenza è prevista una diretta streaming attraverso la piattaforma software Cisco Webex, con cui sarà possibile collegarsi da remoto a questo indirizzo:

https://tediscite.webex.com/meet/av2.issrrimini

L’iniziativa sarà anche ripresa dalla troupe di Icaro tv.

La Tavola Rotonda conclude la prima parte del Corso di Alta Formazione di I Livello in Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali, congiuntamente promosso dall’Issr Alberto Marvelli e dalla Scuola Superiore di Studi Storici dell’Università degli Studi di San Marino, portando a sintesi l’intensivo della Settimana residenziale che si svolge da lunedì 1 a venerdì 5 luglio presso la Casa di spiritualità S. Giuseppe in Valdragone (Rsm).

La settimana ha previsto una serie di Seminari di approfondimenti con i relatori del corso ed è stata anche l’occasione per i partecipanti di ritrovarsi in presenza, condividere riflessioni, aprire un confronto.

“È innegabile l’esigenza di favorire sempre più ampie occasioni per una riflessione rigorosa, approfondita e condivisa su tematiche così drammaticamente richiamate dall’odierna temperie storica. Siamo davvero soddisfatti dell’andamento dell’edizione 2023-24 del nostro Corso”, commenta il direttore don Marco Casadei. “Per questo vogliamo già annunciare una nuova edizione che prenderà avvio nel prossimo anno accademico, con sempre nuovi contenuti e relatori di altissimo livello. Invitiamo tutti e tutte gli interessati al tema così cruciale del dialogo tra le religioni a partecipare alla Tavola Rotonda per conoscere meglio modalità e contenuti di questo percorso formativo così importante per l’Istituto e l’Università di San Marino”.

Maggiori informazioni sul Corso di Alta Formazione in Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali sono consultabili a questo link: https://www.issrmarvelli.it/corsi/corso-di-alta-formazione-in-dialogo-interreligioso-e-relazioni-internazionali/ o possono essere richieste alla Segreteria: segreteriacaf@issrmarvelli.it – Tel. e fax 0541 751367

Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”

Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro