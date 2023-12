Una vacanza da artista. Minicampus dedicato all’arte al Museo Archeologico di Verucchio

Per trascorrere le vacanze di inizio anno in modo divertente e creativo, il Museo Archeologico di Verucchio organizza un minicampus artistico chiamato “Una vacanza da artista”. Rivolto a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni, si svolgerà dal 3 al 5 gennaio dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Durante il minicampus, i bambini potranno esplorare la storia dell’arte e imparare sui suoi maggiori esponenti tra gli anni ‘800 e ‘900. Attraverso attività ludiche e creative, i partecipanti scopriranno il Cubismo, i colori vivaci di Mirò, l’astrattismo di Mondrian e i mondi sospesi di Seurat. È una fantastica opportunità per i bambini di avvicinarsi all’arte in modo divertente e stimolante.

Il minicampus si svolgerà solo se raggiunge un numero minimo di 8 partecipanti, quindi è importante iscriversi entro giovedì 28 dicembre. La quota di partecipazione è di €40, che include l’assicurazione.

Per maggiori informazioni e per prenotare una partecipazione, è possibile contattare il numero 0541 670280 o inviare un’e-mail a [email protected].

Non lasciatevi sfuggire questa occasione per far divertire i vostri bambini e farli innamorare dell’arte!